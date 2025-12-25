Şanlıurfa'da Regaip Kandili Coşkusu: Balıklıgöl'de Binlerce Kişi

Şanlıurfa'da Regaip Kandili coşkusu

Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde yoğun katılım

Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Şanlıurfa'nın simgelerinden Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'ne akın etti. Balıklıgöl platosunda toplanan kalabalık, kandil programına yoğun ilgi gösterdi.

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen program kapsamında yatsı namazı öncesinde vaaz verildi. Vaazın ardından cemaat birlikte ibadet etti ve manevi atmosferde birliktelik öne çıktı.

Kente ilçelerden ve çevre illerden gelen vatandaşlar da katılarak programa destek verdi. Kılınan yatsı namazının ardından okunan dualara "amin" denildi; cemaat dualara içtenlikle iştirak etti.

Namaz sonrası çeşitli dernekler tarafından ikramlar sunuldu; ziyaretçiler arasında paylaşım ve dayanışma dikkat çekti.

EGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA BİNLERCE VATANDAŞ, BALIKLIGÖL'DEKİ DERGAH CAMİSİ'NE AKIN ETTİ.