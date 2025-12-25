DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.779.980,27 -0,77%

Sivas'ta Yoğun Sis Uçuşları Aksattı: İstanbul'dan Gelen Uçak Kayseri'ye Yönlendirildi

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, Nuri Demirağ Havalimanı'nda uçuş aksamasına yol açtı; İstanbul'dan kalkan uçak Kayseri Havalimanı'na yönlendirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:10
Sivas'ta Yoğun Sis Uçuşları Aksattı: İstanbul'dan Gelen Uçak Kayseri'ye Yönlendirildi

Sivas'ta Yoğun Sis Uçuşları Aksattı

İstanbul'dan kalkış yapan uçak Kayseri'ye yönlendirildi

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, kentte hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve sisten etkilendi.

İstanbul'dan kalkış yaparak Nuri Demirağ Havalimanı'na inmek üzere olan bir yolcu uçağı, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle piste inemedi. İniş yapılamayan uçak, güvenlik gerekçesiyle Kayseri Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava ulaşımındaki aksama sonrası Nuri Demirağ Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu oluştu. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerin sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, Merakum tepesinde görüş mesafesinin yer yer 5 metre'ye kadar düştüğü yoğun sis, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ta etkili olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu

Sivas’ta etkili olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Regaip Kandili Coşkusu: Sultan II. Bayezid ve Topçular Camii'nde Dualar
2
Bolu'da Regaip Kandili: Yıldırım Bayezid Camii Dolup Taştı
3
Şanlıurfa'da Regaip Kandili Coşkusu: Balıklıgöl'de Binlerce Kişi
4
Hakkari'de Regaib Kandili Dualarla İdrak Edildi
5
Sivas'ta Yoğun Sis Hava Ulaşımını Aksattı
6
Düzce'de Regaip Kandili Merkez Büyük Camii'nde Coşkuyla İdrak Edildi
7
Sivas'ta Yoğun Sis Uçuşları Aksattı: İstanbul'dan Gelen Uçak Kayseri'ye Yönlendirildi

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika