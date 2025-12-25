Sivas'ta Yoğun Sis Uçuşları Aksattı: İstanbul'dan Gelen Uçak Kayseri'ye Yönlendirildi

Sivas'ta Yoğun Sis Uçuşları Aksattı

İstanbul'dan kalkış yapan uçak Kayseri'ye yönlendirildi

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, kentte hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve sisten etkilendi.

İstanbul'dan kalkış yaparak Nuri Demirağ Havalimanı'na inmek üzere olan bir yolcu uçağı, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle piste inemedi. İniş yapılamayan uçak, güvenlik gerekçesiyle Kayseri Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava ulaşımındaki aksama sonrası Nuri Demirağ Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu oluştu. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerin sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, Merakum tepesinde görüş mesafesinin yer yer 5 metre'ye kadar düştüğü yoğun sis, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ta etkili olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu