Başkan Ahmet Akın Savaştepe'ye Çıkarma: 2026'nın İlk İlçe Ziyareti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2026'nın ilk ilçe ziyaretini Savaştepe'ye yaptı; esnaf ve belediye yetkilileriyle talepleri yerinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:27
Başkan Ahmet Akın Savaştepe'yi Ziyaret Etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2026 yılının ilk ilçe ziyaretini Savaştepe’ye gerçekleştirdi. Akın, ilçelerdeki ziyaretlerini kesintisiz sürdüreceğini ve ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde sorunları kısa sürede çözeceklerini vurguladı.

Ziyaret Programı ve Görüşmeler

Akın, Savaştepe’de vatandaşlarla selamlaşıp taleplerini dinledi. Ziyaret boyunca kendisine Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu ve Savaştepe CHP İlçe Başkanı Ahmet Ali Atalay eşlik etti. Başkan Akın’ın ilk durağı Savaştepe CHP İlçe Başkanlığı oldu; burada Ahmet Ali Atalay’a yürütülen çalışmalar için teşekkür etti. Akın ayrıca Savaştepe Kaymakamı Furkan Berber’i makamında ziyaret etti.

Hizmette Eşitlik ve Yönetim Anlayışı

Akın, Balıkesir’de ötekileştirme ve ayrımcılık dönemine son verildiğini, yerine "Herkese ve her ilçeye eşit hizmet" dönemini başlattıklarını belirtti. Yönetim anlayışlarını Kuvayımilliye ruhuna uygun olarak tanımlayan Akın, şehrin 20 ilçesine eşit hizmet götürüldüğünü vurguladı: "20 ilçemize eşit hizmet götürüyoruz."

Başkan Akın, belediye çalışmalarıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "2026 yılımızı yatırım yılı olarak belirledik. İlk ziyaretimizi Savaştepe’ye gerçekleştirdik. Seçim varmış gibi çalışıyoruz. Balıkesir çok büyük bir coğrafyaya sahip. Hizmet gitmemiş hiçbir nokta bırakmayacağız. Her hafta üç ilçemizi ziyaret ediyorum. Kimseyi ayırmadan hizmet götürüyoruz. Ayrımcılık ve ötekileştirmeden bu halk bıktı. Biz, bunu yapmayacağız."

Esnaf Ziyareti ve Taahhütler

"Esnaf olmadan eşraf olmaz" ilkesiyle hareket eden Akın, Savaştepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na uğradı ve yeniden başkan seçilen Sami Atar’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Esnafı şehrin temel direği olarak gördüğünü söyledi ve Büyükşehir Belediyesi olarak esnafın yanında olduklarını vurguladı: "Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz".

Akın ile Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Savaştepe Küçük Sanayi Bölgesi esnafını da ziyaret etti. Esnafın yol talebiyle ilgili olarak Akın, "Küçük Sanayi Bölgemizin yollarını bu yıl yaptıracağız. Esnaf olmadan eşraf olmaz. Biz bu anlayışla büyüdük. Ali Başkanımla birlikte ele ele vererek sanayi bölgemizin yollarını pırıl pırıl yapacağız." sözleriyle çözüm taahhüdünde bulundu.

Ziyaretler boyunca Başkan Akın, esnaf ve vatandaşlarla tek tek tokalaşarak talepleri yerinde not aldı ve ilçede yürütülecek yatırımların sinyalini verdi.

