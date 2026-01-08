Yenikapı'da Lodos: Denizle Kara Birleşti

Fatih Yenikapı'da etkili lodos sonucu dev dalgalar kıyıyı dövdü; denizle kara adeta birleşti, sahilde fotoğraf çekenler zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:32
Fatih'te dev dalgalar sahili vurdu

İstanbul'da etkili olan lodos, özellikle Fatih Yenikapı sahilinde hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar kıyıyı döverek suyun yükselmesine yol açtı; bazı anlarda deniz ile kara adeta birleşti.

Sahilde o anları fotoğraflamaya çalışanlar zor anlar yaşadı. Görüntülere, dalgaların arasında kalan ve çaba gösteren bir kadının mücadelesi de yansıdı.

