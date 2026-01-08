Yenikapı'da Lodos: Denizle Kara Birleşti

Fatih'te dev dalgalar sahili vurdu

İstanbul'da etkili olan lodos, özellikle Fatih Yenikapı sahilinde hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar kıyıyı döverek suyun yükselmesine yol açtı; bazı anlarda deniz ile kara adeta birleşti.

Sahilde o anları fotoğraflamaya çalışanlar zor anlar yaşadı. Görüntülere, dalgaların arasında kalan ve çaba gösteren bir kadının mücadelesi de yansıdı.

