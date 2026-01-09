Karayazı'ya Yeni Lavaş ve Tandır Ekmeği Fırını Açıldı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde Aydın Ekmek Fabrikası, Tutak yolu'nda lavaş, tandır ekmeği ve pide üretecek yeni fırını hizmete açtı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:24
Karayazı'ya Yeni Lavaş ve Tandır Ekmeği Fırını Açıldı

Karayazı'ya Yeni Lavaş ve Tandır Ekmeği Fırını Açıldı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde ekmek üretimine yönelik yeni bir yatırım daha hayata geçirildi. Aydın Ekmek Fabrikası tarafından açılan yeni fırın, ilçede mevcut olan iki ekmek fırınına önemli bir yenilik ekledi.

Yeni Ürünler ve Hizmet

İşletmeci Timur Aydın, Karayazı halkına daha kaliteli ve farklı ürün alternatifleri sunmak amacıyla lavaş, tandır ekmeği ve pide üretimi yapacak yeni fırını hizmete açtı. Bu sayede ilçe halkı artık sadece somun ekmekle sınırlı kalmayacak, sofralarında daha fazla çeşit bulabilecek.

Konum ve Yerel Tepkiler

Tutak yolu üzerinde bulunan yeni fırın, bugün itibarıyla resmen hizmete başladı. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan bu girişimin, ilçede hem ürün çeşitliliğine katkı sağlaması hem de günlük ekmek ihtiyacına alternatif oluşturması bekleniyor.

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE EKMEK ÜRETİMİNE YÖNELİK YENİ BİR YATIRIM DAHA HAYATA...

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE EKMEK ÜRETİMİNE YÖNELİK YENİ BİR YATIRIM DAHA HAYATA GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
2
İlkadım'da Metruk Yapı Operasyonu: 2 Yılda 79 Bina Yıkıldı
3
Muğla Büyükşehir’den deniz temizliğine 5 yeni atık alım teknesi
4
Melek Mızrak Subaşı: Bilecik'te çöp konteynırları yenilenmeli
5
Gaziantep'te Macar Kadın Kur’an-ı Kerim'den Etkilenip Müslüman Oldu
6
Ahlat’ta Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor
7
Bitlis'te Çatıdan Düşen Kar Kütleleri Paniğe Yol Açtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları