Karayazı'ya Yeni Lavaş ve Tandır Ekmeği Fırını Açıldı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde ekmek üretimine yönelik yeni bir yatırım daha hayata geçirildi. Aydın Ekmek Fabrikası tarafından açılan yeni fırın, ilçede mevcut olan iki ekmek fırınına önemli bir yenilik ekledi.

Yeni Ürünler ve Hizmet

İşletmeci Timur Aydın, Karayazı halkına daha kaliteli ve farklı ürün alternatifleri sunmak amacıyla lavaş, tandır ekmeği ve pide üretimi yapacak yeni fırını hizmete açtı. Bu sayede ilçe halkı artık sadece somun ekmekle sınırlı kalmayacak, sofralarında daha fazla çeşit bulabilecek.

Konum ve Yerel Tepkiler

Tutak yolu üzerinde bulunan yeni fırın, bugün itibarıyla resmen hizmete başladı. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan bu girişimin, ilçede hem ürün çeşitliliğine katkı sağlaması hem de günlük ekmek ihtiyacına alternatif oluşturması bekleniyor.

