Muğla Büyükşehir’den deniz temizliğine 5 yeni atık alım teknesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü atık alım hizmetlerini güçlendirmek amacıyla mevcut filosunu genişletiyor. Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında görev yapan 8 atık alım teknesine 5 yeni tekne daha eklenerek denizlerdeki atık toplama kapasitesi artırılacak.

Hedef: Koylarda deniz ekosistemini korumak

Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi denizlerin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Atık alım tekneleriyle, deniz araçlarından kaynaklanan atık yağ, sintine, pis su ve katı atıklar toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Özellikle yoğun tekne trafiğinin yaşandığı koylarda ekosistemin korunması hedefleniyor.

2025 verileri: 10 bini aşkın tekneye hizmet

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı atık alım tekneleri, 1 Ocak-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında 10 bin 830 tekneye hizmet verdi. Bu çalışmalar kapsamında yüz binlerce kilogram katı atık ile milyonlarca litre atık su, denize karışmadan toplandı ve bertaraf edildi.

Toplam çalışma rakamları

Atık alım tekneleri bugüne kadar 53 bin 762 tekneye hizmet sundu. Bu süreçte 35 bin tonu aşkın pis su, 18 bin ton katı atık ile on binlerce litre atık yağ ve sintine toplanarak deniz kirliliğinin önlenmesine katkı sağlandı.

Belediye başkanının mesajı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, denizlerin korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Aras, Muğla’nın koylarının yalnızca bugünün değil yarının da ortak değeri olduğunu belirterek, yürütülen çalışmaların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu ifade etti.

Başkan Aras, mevcut filoya eklenecek 5 yeni atık alım teknesi ile Muğla koylarının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

