Kırşehir'de Kadın Meclisi'nden Çocuklara Atkı ve Bere Dayanışması

Etkinlik ve Hedef

Kırşehir Kadın Meclisi üyeleri, okulların yarıyıl tatiline girmesi öncesinde ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencileri için seferber oldu. Genç, yaşlı, çalışan ve ev kadınlarını bir araya getiren çalışma kapsamında atkı ve bere örülüyor; hazırlanan ürünler karne hediyesi olarak ulaştırılacak.

Kafeteryada bir araya gelen kadınlar, sosyalleşirken aynı zamanda ihtiyaç sahibi öğrencilere sıcak bir hediye sunmayı amaçlıyor. Projenin öncelikli hedefi, anneler aracılığıyla dayanışmayı artırmak ve ailelerin yükünü hafifletmek olarak açıklandı.

Katılımcıların Görüşleri

Projeyi yürüten Kadın Meclisi üyesi Emel Ersin, örülen atkı ve berelerin karne hediyesi olarak öğrencilere verileceğini belirtti. Evlerinde yaptıkları örgüleri toplayarak hayır amaçlı kullandıklarını ifade eden Ayşe Keskinkılıç, çalışmaya gönüllü destek verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır örgü ördüğünü belirten Gül Erçem, bu kez çocuklar için örgü hazırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Kadın günlerinde örgü çalışmalarının sıkça yapıldığını söyleyen Fatma Ünsal, düzenlenen etkinliği güzel bir organizasyon olarak nitelendirdi.

Etkinlik Atmosferi

Katılımcılar bir yandan örerken bir yandan da eğlenmeyi ihmal etmedi. Halk Ozanı Ayşe Tekin, yöresel parçalarıyla atkı, bere ve kazak ören kadınlara destek vererek etkinliğe renk kattı.

Kırşehirli kadınlar, çocuklar için örgü örüyor