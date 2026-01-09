Kırşehir'de Kadın Meclisi'nden Çocuklara Atkı ve Bere Dayanışması

Kırşehir Kadın Meclisi üyeleri, yarıyıl tatili öncesinde ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencileri için atkı ve bere örerek karne hediyesi hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:34
Kırşehir'de Kadın Meclisi'nden Çocuklara Atkı ve Bere Dayanışması

Kırşehir'de Kadın Meclisi'nden Çocuklara Atkı ve Bere Dayanışması

Etkinlik ve Hedef

Kırşehir Kadın Meclisi üyeleri, okulların yarıyıl tatiline girmesi öncesinde ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencileri için seferber oldu. Genç, yaşlı, çalışan ve ev kadınlarını bir araya getiren çalışma kapsamında atkı ve bere örülüyor; hazırlanan ürünler karne hediyesi olarak ulaştırılacak.

Kafeteryada bir araya gelen kadınlar, sosyalleşirken aynı zamanda ihtiyaç sahibi öğrencilere sıcak bir hediye sunmayı amaçlıyor. Projenin öncelikli hedefi, anneler aracılığıyla dayanışmayı artırmak ve ailelerin yükünü hafifletmek olarak açıklandı.

Katılımcıların Görüşleri

Projeyi yürüten Kadın Meclisi üyesi Emel Ersin, örülen atkı ve berelerin karne hediyesi olarak öğrencilere verileceğini belirtti. Evlerinde yaptıkları örgüleri toplayarak hayır amaçlı kullandıklarını ifade eden Ayşe Keskinkılıç, çalışmaya gönüllü destek verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır örgü ördüğünü belirten Gül Erçem, bu kez çocuklar için örgü hazırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Kadın günlerinde örgü çalışmalarının sıkça yapıldığını söyleyen Fatma Ünsal, düzenlenen etkinliği güzel bir organizasyon olarak nitelendirdi.

Etkinlik Atmosferi

Katılımcılar bir yandan örerken bir yandan da eğlenmeyi ihmal etmedi. Halk Ozanı Ayşe Tekin, yöresel parçalarıyla atkı, bere ve kazak ören kadınlara destek vererek etkinliğe renk kattı.

Kırşehirli kadınlar, çocuklar için örgü örüyor

Kırşehirli kadınlar, çocuklar için örgü örüyor

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarihi Şehirler ve Kültürel Miras İstanbul'da Odak Grup Toplantısında
2
Antalya Büyükşehir, sokak köpekleri için doğal yaşam alanını 84 dönüme genişletti
3
Bitlis’ten Teleskopla 100 Kilometreyi Aşan Görüntü: Erek Dağı ve Van Şehir Merkezi
4
Gaziantep'te Macar Kadın Kur’an-ı Kerim'den Etkilenip Müslüman Oldu
5
Düzce İl Genel Meclisi Ocak Ayı Toplantıları Sona Erdi
6
Batman'da Mereto Dağı eteklerinde 6 katır kurtarıldı
7
Tunceli Valisi Şefik Aygöl Halk Günü'nde 43 Vatandaşı Dinledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları