Aydın'a Sarı Kod: Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı

Aydın için sarı kod uyarısı verildi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın için sarı kod uyarısı yayımladı. Kurum, Aydın genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı.

Uyarının detayları

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada rüzgarın, Aydın il genelinde yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/saat), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi. Rüzgarın Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Ayrıca yapılan son değerlendirmelere göre, Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Aydın il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Olası riskler ve uyarılar

Meteoroloji, fırtına ve yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

