Başkan Durgut Söğüt Gençlik Merkezi’nde Gençlerle Buluştu

Başkan Ferhat Durgut, Genç Kızlar Mahalli Ligi sonrası Söğüt’teki yeni Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu; sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar ele alındı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:02
Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçede faaliyete yeni başlayan Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi. Buluşma, Genç Kızlar Mahalli Liginin son maçının ardından gerçekleştirildi.

Program ve Katılımcılar

Programa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Arif Yavuz ile Gençlik Merkezi Müdürü Burak Kurukavak da katıldı. Gerçekleştirilen buluşmada gençlerin düşünce ve beklentileri dinlendi ve merkez bünyesinde yürütülmesi planlanan sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Gençlerin aktif katılımını artırmaya yönelik projeler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Başkan Durgut etkinlikte, "Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sunacak bu merkezin ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Gençlerimizin her alanda yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

