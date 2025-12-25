Bolu'da tahliyeler başladı: 11. Yargı Paketi (7571) uygulamaya girdi

Bolu'da tahliyeler başladı: 11. Yargı Paketi etkisi

Yasa ve kapsamı

TBMM’de kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda ’11. Yargı Paketi’ olarak bilinen düzenleme kapsamında, Bolu’da şartları uyan hükümlülerin tahliyesine başlandı.

7571 sayılı ’Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile düzenleme; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülere, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı getiriyor.

Tahliye süreci ve ailelerin bekleyişi

Yasanın yürürlüğe girmesiyle Bolu Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan ve düzenlemeden yararlanma hakkı kazanan hükümlüler için idari işlemler başlatıldı. Dosya incelemeleri ve gerekli evrak hazırlıkları savcılık ve cezaevi idaresi tarafından titizlikle yürütüldü.

Tahliye haberini alan hükümlü yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren Bolu Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü önüne gelerek beklemeye başladı. İşlemleri tamamlanan hükümlüler nizamiyeden çıkış yaparak kendilerini bekleyen aileleriyle kucaklaştı. Tahliye işlemlerinin gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Cezaevi önünde yakınını bekleyen Necdet Avcı, "Bir arkadaşımız var onu bekliyoruz. Hayırlısıyla çıkacak inşallah. 2 yıldır içerideydi. Afdan dolayı çıkıyor. Hepimiz sevinçliyiz" dedi.

