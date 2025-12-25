DOLAR
Turgutlu’da Denetimli Serbestlik ile 3,5 Milyon TL Tasarruf

Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 2025 faaliyetleri, yükümlülerin kamu hizmetlerine katılımıyla yaklaşık 3,5 milyon TL tasarruf sağladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 18:59
Turgutlu'da 2025'te Denetimli Serbestlik Uygulamalarıyla Önemli Tasarruf

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmaların sonuçları basınla paylaşıldı. Hazırlanan raporda, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin kamu hizmetlerine katılımı sayesinde önemli bir mali tasarruf sağlandığı belirtildi.

Faaliyetlerin Kapsamı ve Uygulama Detayları

Raporda, yükümlülerin kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları, parklar, camiler ve şehitliklerde aktif görev aldığı vurgulandı. Bu kapsamda; genel temizlik, bakım-onarım, tadilat, boya-badana ve peyzaj düzenlemesi gibi işler yükümlüler eliyle gerçekleştirildi.

Çalışmalar, haftalık ortalama 10 yükümlünün katılımıyla, haftada 5 gün ve 40 saat esasına göre yürütüldü ve 2025 yılı boyunca kesintisiz sürdürüldü.

Kamu Bütçesine Katkı ve Eğitim Kurumlarındaki Çalışmalar

Uygulamanın, kurumların hizmet alımı yoluyla yapacağı harcamaları ortadan kaldırdığı ve böylece kamu bütçesine önemli katkı sağladığı raporda özellikle öne çıkarıldı. Eğitim kurumlarında ise tatil dönemleri etkin şekilde kullanılarak sınıf, bina ve depo temizlikleri ile masa ve sıraların bakım-onarım çalışmaları yapıldı; okullar yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Basına sunulan 2025 faaliyet raporu ve bilgi notunda, denetimli serbestlik uygulamalarının hem topluma kazandırma hedefi hem de kamu yararının gözetilmesi açısından sürdürüleceği ifade edildi.

