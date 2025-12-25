Turgutlu’da Denetimli Serbestlik ile 3,5 Milyon TL Tasarruf

Turgutlu'da 2025'te Denetimli Serbestlik Uygulamalarıyla Önemli Tasarruf

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmaların sonuçları basınla paylaşıldı. Hazırlanan raporda, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin kamu hizmetlerine katılımı sayesinde önemli bir mali tasarruf sağlandığı belirtildi.

Faaliyetlerin Kapsamı ve Uygulama Detayları

Raporda, yükümlülerin kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları, parklar, camiler ve şehitliklerde aktif görev aldığı vurgulandı. Bu kapsamda; genel temizlik, bakım-onarım, tadilat, boya-badana ve peyzaj düzenlemesi gibi işler yükümlüler eliyle gerçekleştirildi.

Çalışmalar, haftalık ortalama 10 yükümlünün katılımıyla, haftada 5 gün ve 40 saat esasına göre yürütüldü ve 2025 yılı boyunca kesintisiz sürdürüldü.

Kamu Bütçesine Katkı ve Eğitim Kurumlarındaki Çalışmalar

Uygulamanın, kurumların hizmet alımı yoluyla yapacağı harcamaları ortadan kaldırdığı ve böylece kamu bütçesine önemli katkı sağladığı raporda özellikle öne çıkarıldı. Eğitim kurumlarında ise tatil dönemleri etkin şekilde kullanılarak sınıf, bina ve depo temizlikleri ile masa ve sıraların bakım-onarım çalışmaları yapıldı; okullar yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Basına sunulan 2025 faaliyet raporu ve bilgi notunda, denetimli serbestlik uygulamalarının hem topluma kazandırma hedefi hem de kamu yararının gözetilmesi açısından sürdürüleceği ifade edildi.

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2025 YILI BOYUNCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA, DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ALTINDAKİ YÜKÜMLÜLER ARACILIĞIYLA KAMUYA YAKLAŞIK 3,5 MİLYON TL’LİK TASARRUF SAĞLANDIĞI BİLDİRİLDİ.