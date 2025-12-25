DOLAR
Erzincan'da 'Kahve Bahane' ile 67 Yıllık Evlilik

Erzincan'da 'Kahve Bahane' projesiyle 67 yıllık evlilik yaşayan Can ailesi ziyaret edildi; mutluluk sırları ve devletin selamı paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:13
Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Kahve Bahane' projesi kapsamında yarım asrı deviren evliliklerin tecrübelerinden faydalanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, evliliklerinde 67 yılı geride bırakan Can ailesi ziyaret edildi.

Ziyarette devletin selamı iletildi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ve beraberindeki heyet, şehrin yaşayan çınarlarından olan Can ailesinin misafiri oldu. Demirci, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Erzincan Valisinin selamlarını ileterek Can ailesinin ellerini öptü.

Demirci, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, 67 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin genç nesillere örnek teşkil ettiğini belirtti.

'Kahve bahane, sohbet şahane'

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Can ailesi, geçmişten bugüne biriktirdikleri anılarını ve uzun ömürlü evliliğin anahtarı olan sevgi, saygı ve sabır değerlerini paylaştı.

İl Müdürü Demirci, yaşlılarımızın sadece özel günlerde değil her daim yanlarında olunduğunu ve onların hayır dualarının kendileri için en büyük güç kaynağı olduğunu ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

