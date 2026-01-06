Başkan Özlü: 2026 Düzce Belediyesi için Altın Yıl Olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2026 yılının ilk belediye meclis toplantısında meclis üyelerine hitap etti. Başkan Özlü, 2025 yılını projeler ve yatırımlar açısından başarılı bir yıl olarak değerlendirdi ve 2026'yı şehrin "altın yılı" olarak tanımladı.

2025'in Değerlendirmesi ve 2026 Vizyonu

Özlü, belediyecilik çalışmalarında yerel seçimler öncesinde vaat edilen 100 proje'yi esas aldıklarını belirterek, projelerin her birinin şehri geleceğe taşıyacak vizyoner işler olduğunu vurguladı. 2025 yılı boyunca özellikle makro projelerin temellerinin atıldığını ve bazı projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Başkan, 100 proje kitapçığında yer almamasına rağmen tamamlanmak üzere olan iki önemli eseri kısa süre içinde açacaklarını açıkladı. Bunlardan biri kokoreççi esnafı için inşa edilen yeni dükkânlar, diğeri ise 23 Nisan Parkı içindeki kütüphaneye verilen "Yahya Kemal Kitap Köşkü" adıyla hizmete sokulacak tesis oldu.

Spor Yatırımları ve Bakanlıktan Talepler

Kasım ayında Spor Şehri Düzce hedefi kapsamında önemli bir adım daha atıldığını belirten Özlü, Kiremitocağı Mahallesi'nde yer alan 19 Mayıs Spor Kompleksi'nin temelinin atıldığını söyledi. Projenin belediyeye ait olduğunu, ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Genel Müdürlüğü destekleriyle yürütüleceğini ifade etti.

Özlü, Gençlik ve Spor Bakanı'ndan üç yeni proje için destek talep ettiklerini açıkladı: Kirazlı tarafında hazineye ait alanın tahsis edilerek değerlendirilmesi planlanan Atlı Spor Tesisleri için 100 milyon lira, kuzey çevre yolundaki eski taş ocağı alanına yapılması planlanan atletizm pisti için 100 milyon lira ve Şıralık Mahallesi'nde Düzcespor altyapı tesislerini kapsayan proje için bakanlıktan destek talepleri bunlar arasında yer aldı.

Şehir Projeleri: Pazar Yeri ve Kent Meydanı

Şehir için büyük ihtiyaç olan ve esnafın talep ettiği tuhafiyeciler pazar yeri'nin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Özlü, alanın en kısa sürede hizmete açılacağını ve projenin aynı zamanda fuar alanı olarak da kullanılacağını söyledi.

Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nin ikinci aşamasına başlandığını aktaran Başkan Özlü, projenin takvime uygun ilerlediğini ve kent için değerli bir eser ortaya çıkacağını vurguladı. Projedeki dükkanlardan bugüne kadar hiçbirinin satılmadığını, satışların ihale yöntemiyle yapılacağını özellikle belirtti. Projenin belediyenin kasasına yük olmadan kendini finanse eden, şehir kimliğine uygun estetik bir eser olarak 2026'da tamamlanacağını söyledi.

Kültür, Turizm ve Konaklama Yatırımları

Konuralp Antik Tiyatrosu kazılarının büyük ölçüde tamamlandığını, rölöve ve restorasyon projelerinin onaylandığını ve restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını belirten Özlü, bu projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bütçe ile destekleneceğini söyledi. Çalışmalar tamamlandığında Konuralp'in önemli bir destinasyon merkezi olacağına dikkat çekti.

Özlü, Düzce'de dört önemli otelin inşaatının devam ettiğini ve bu otellerin şehrin marka otelleri olacağını belirterek, şehre haftalık 10 bin ziyaretçi getirilmesini arzu ettiklerini ifade etti. Ayrıca Akçakoca'ya kazandırılacak yeni kütüphanenin, eski cezaevinin dönüştürülmesiyle hayata geçirileceğini ve bunun Düzce'ye kazandırılan altıncı kütüphane olacağını söyledi.

Kapanış ve 2026 Mesajı

2025 yılı boyunca belediyeye bağlı tüm birimlerin başarılı performans sergilediğini vurgulayan Özlü, Düzce Belediyesi 2025 yılında güzel işlere ve kalıcı projelere imza attı dedi. 2026'da ekilen tohumların yeşerdiğinin görüleceğini, hemşehrilere verilen sözlerin tamamını hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasını, 2026 yılının bir hamle yılı olacağı vurgusu ve şu ifadelerle bitirdi: "12 saat değil, 24 saat çalışacağız. 2026 yılı Düzce Belediyesi için altın yıl olacak. Bundan emin olun. Ben kesin kararlıyım."

