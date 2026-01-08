Başkan Subaşı: Borçlanma Yetkisi AVM ve Atık Su Hacizlerini Kaldırmayı Hedefliyor

Başkan Subaşı, borçlanma yetkisiyle AVM ve atık su arıtma kaynaklı hacizleri kaldırmayı, belediyenin mali dengesini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:33
Başkan Subaşı, borçlanma yetkisi gerekçelerini açıkladı

Borçlanma talebinin gerekçeleri

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yılın ilk meclis toplantısında gündeme getirilen borçlanma yetkisi talebine ilişkin meclis üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirdi. Başkan Subaşı, talep edilen yetkinin ihtiyaç kaynaklarını ayrıntılı şekilde paylaştı ve bu yetkinin alınması halinde öncelikli hedeflerinin eski borçları ve hacizleri ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Subaşı, borçlanma yetkisinin yürürlükteki mevzuat gereği belediye bütçesinin yüzde 10’u oranında talep edildiğini hatırlattı ve sürecin sadece meclis kararıyla sınırlı kalmayacağını, İller Bankası aşamasının da olacağını vurguladı: "Bu süreç İller Bankası aşamasıyla devam edecek. Birkaç ay sürebilir ancak belediyemizi ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyorum."

Geride kalan dönem ve hizmetlerin sürdürülebilirliği

Başkan Subaşı, geride kalan yaklaşık 20 ayı yorucu bir dönem olarak nitelendirerek, bu süreçte belediyenin karşılaştığı mali yükü yaklaşık 300 milyon lira olarak paylaştı. Buna rağmen kent lokantası, aşevi, iki sokak hayvanları doğal yaşam alanı (yaklaşık 700 hayvan kapasitesi), Hürriyet Mahallesi Kitap Kafe, öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar, Anne Taksi ve Saygı Taksi hizmetlerinin hayata geçirildiğini ve sürdürüldüğünü ifade etti.

Subaşı, "Bir hizmeti hayata geçirmek kadar, onu sürdürülebilir kılmak da çok önemli. Açılış yapmak tek başına yeterli değil. O hizmetin devam edebilmesi için ciddi bir mali ve idari çaba gerekiyor" dedi.

Atık su arıtma sistemi ve AVM borcu

Geçmişten devralınan atık su arıtma sistemi sorununa değinen Başkan Subaşı, atık su arıtma sistemi kaynaklı yaklaşık 70 milyon liralık bir haciz süreciyle karşı karşıya olduklarını ve bunun nedeniyle belediyeye ait birçok taşınmaz üzerindeki hacizlerin devam ettiğini belirtti. Ayrıca AVM’ye ilişkin yaklaşık 30 milyon liralık bir borcun bulunduğunu aktardı.

Subaşı, talep edilen borçlanma yetkisiyle bu yükleri azaltmayı ve hacizleri kaldırmayı hedeflediklerini söyledi: "Kullanılacak kredi faiziyle birlikte bir tutar içeriyor; elbette bu durumdan memnun değiliz. Ancak AVM’nin tapularını belediyemiz üzerine almak ve süreci sağlıklı şekilde ilerletebilmek için bu adımı atmamız gerekiyor."

Tapu konusuna da dikkat çeken Subaşı, "Tapunun yarısının halen başka bir şirkette olması nedeniyle birçok konuda hareket kabiliyetimiz kısıtlanıyor" açıklamasını yaptı ve İller Bankası'nın sağlayacağı teminat mektubunun sürecin geçiş dönemi için hayati önemde olduğunu vurguladı.

Kaynakların öncelikli kullanımı ve altyapı çalışmaları

Subaşı, bütçe imkanları elverseydi kaynakları yayalaştırma çalışmaları gibi yeni projelere ayırmak istediğini belirtti: "İsterdim ki bu kaynakla yayalaştırma çalışmalarını hemen başlatalım. Cumhuriyet Meydanı ve kent merkezine dair hayallerimiz var. Ancak şu an önceliğimiz; AVM sürecini tamamlamak, atık su arıtma sistemi kaynaklı riskleri yönetmek ve belediyemizin gelir-gider dengesini sağlıklı bir yapıya kavuşturmak."

Altyapı çalışmalarına ilişkin olarak Başkan Subaşı, belediyenin dokuz adet su kuyusu açtığını ve yaklaşık 100 metre derinlikte verimli su bulunduğunu, ancak açılan ihaleye yüklenici çıkmadığını, önümüzdeki günlerde yeni bir ihale süreci başlatılacağını bildirdi.

Yeni projeler: Ekolojik Park ve Etüt Merkezi

Ertuğrulgazi Mahallesi'ne yönelik projeyi aktaran Subaşı, Nilüfer Sitesi yolu üzerinde, Meramkent yanında bulunan dolgu alanında yaklaşık 40 dönümlük bir ekolojik park çalışmasına başladıklarını söyledi. Bu projenin site sakinlerinin rahatsızlığına çözüm getireceğini ve şehrin değerine katkı sunacağını vurguladı.

Ayrıca şehir merkezinde kapsamlı tadilatını tamamladıkları bir noktada Etüt Merkezi açacaklarını, buranın öğrencilerin daha sağlıklı şartlarda ders çalışabileceği bir alan olacağını belirtti. Subaşı, Cumhuriyet Meydanı ve yayalaştırma projeleri için de günlerin hayalini kurduklarını ve başlandığında kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Özetle: Başkan Subaşı, meclise sundukları borçlanma yetkisi talebinin öncelikle AVM ve atık su arıtma sistemi kaynaklı borç ve hacizlerin kaldırılmasına, belediyenin mali dengesinin güçlendirilmesine hizmet edeceğini, sürecin İller Bankası aşamasıyla devam edeceğini ve bu sürecin belediyeye nefes aldıracağını belirtti.

