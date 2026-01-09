Başkan Taşkın sahada: Battalgazi'de karla mücadele denetimi

Başkan Bayram Taşkın, Afet Koordinasyon Merkezi'nde hazırlıkları inceleyip sahada karla mücadele ekiplerini ve araç bakım çalışmalarını yerinde denetledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:33
Saha hazırlıkları ve koordinasyon

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sabah saatlerinde Afet Koordinasyon Merkezi’nde yürütülen hazırlıkları yakından takip etti. Kar yağışı öncesi yapılan planlama ve saha organizasyonuna ilişkin bilgi alan Başkan Taşkın, çalışmaların başlamasıyla birlikte sahaya geçti.

Mahallelerde yürütülen çalışmalar

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Başkan Taşkın, merkez Beydağı, Başharık/Dört Çeşme Tuz Depolama Alanı, Yamaç Mahallesi, Fırat Mahallesi, Çöşnük Mahallesi ve İnderesi TOKİ bölgelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Özellikle dik yokuşlu ve engebeli mahallelerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarının öncelikli olarak sürdüğü, ekiplerin koordineli şekilde görev yaptığı gözlendi.

Araç ve personel denetimi

Taşkın, saha ziyaretlerinin ardından Eski Malatya’daki Makine İkmal Müdürlüğünü ziyaret ederek, tuzlama, kar küreme ve kepçe araçlarının bakım ve hazırlık çalışmalarını yürüten personelle bir araya geldi. Başkan Taşkın, saat 06.00’daki incelemelerde ilçe genelindeki hazırlıkların ve saha planlamasının takip edildiğini vurguladı.

Battalgazi Belediyesi ekiplerinin, hava şartlarına bağlı olarak ilçe genelindeki karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bildirildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları