Başkentte 'Rewind/Roma' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi dokusundan ilham alınarak hazırlanan eserler, CerModern'de sanatseverlerle buluştu. AlarmArt grubundan sanatçıların Roma'nın zengin tarihini desenlere, fotoğraflara ve video notlarına dönüştürdüğü sergi, Rewind/Roma adıyla sergilendi.

Sanatçılardan Eşsiz Bir Roma Deneyimi

AlarmArt grubu sanatçıları Hakan Esmer, Serdar Leblebici, Özgür Eryılmaz ve Semih Kaplan, sanatsal arayışla Roma'yı yeniden keşfetmek için yaklaşık 1 ay boyunca bu şehirde yaşadı. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de fotoğrafçılık çalışmalarıyla sanatçılara eşlik etti.

Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan eserler, sergiye hazır hale getirildi. Sergide, Vatikan Müzeleri, Borghese Galerisi ve Sistina Şapeli gibi ikonik yerler de yer almakta.

Sanatçıların İzlenimleri

Sanatçılardan Özgür Eryılmaz, “Roma, tarihin katmanlarını bugüne taşıyan eşsiz bir şehir. Sanatın merkezi olan Roma'da gördüklerimizi sıcağı sıcağına aktarmak adına atölye kurduk. Ardından Türkiye'ye döndük ve kendi atölyelerimize çekilerek eserlerimizi yeniden oluşturduk.” şeklinde konuştu.

Sanatseverler, sergiyi 12 Ocak'a kadar gezebilecek.

"AlarmArt" grubundan bazı sanatçıların İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi dokusundan esinlenerek desenlere, fotoğraflara ve video notlarına dönüştürdüğü eserler, CerModern'de sanatseverlerle buluştu.

"AlarmArt" grubundan bazı sanatçıların İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi dokusundan esinlenerek desenlere, fotoğraflara ve video notlarına dönüştürdüğü eserler, CerModern'de sanatseverlerle buluştu.