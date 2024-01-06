Başvurular açıldı! Kamuya binlerce memur alımı yapılacak: KPSS şartına dikkat
Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımlarına ilişkin duyurular peş peşe yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın duyuru sayfasında yer alan duyurulara göre, pozisyonlar arasında çok çeşitli unvanlara sahip memurlar ve sözleşmeli çalışanlar yer alacak. Başvuru yapacak adayların belirtilmiş olan genel ve özel koşulları dikkatle dikkate almaları gerekmektedir.
Memur ve genel sözleşmeli personel alım kontenjanı: 3.439 kişi
Memur ve sözleşmeli kurumlar için personel alım kapasitesi ve başvuru son tarihi aşağıdaki gibidir. Başvuru şartlarına ve diğer tüm detaylara "Kurum" kategorisinde yer alan alanlardan ulaşabilirsiniz.