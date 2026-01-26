Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar uyarısı

Düzce Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dikkat çağrısı

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını paylaşarak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

"Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor"

Uyarının detayları

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce’nin iç kesimleri) akşam saatlerinden itibaren Salı günü sabah saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-60 km/saat, yükseklerde 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Fırtınanın etkili olacağı saat aralığı: 26Ocak 2026 18.00 ile 27Ocak 2026 06.00 arasında bekleniyor.

