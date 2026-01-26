Batı Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Düzce Valiliği

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 26Ocak 2026 akşamı başlayıp 27Ocak 2026 sabahına kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:14
Batı Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Düzce Valiliği

Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar uyarısı

Düzce Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dikkat çağrısı

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını paylaşarak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

"Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor"

Uyarının detayları

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce’nin iç kesimleri) akşam saatlerinden itibaren Salı günü sabah saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-60 km/saat, yükseklerde 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Fırtınanın etkili olacağı saat aralığı: 26Ocak 2026 18.00 ile 27Ocak 2026 06.00 arasında bekleniyor.

DÜZCE VALİLİĞİ, METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARISINI PAYLAŞARAK VATANDAŞLARI DİKKATLİ VE...

DÜZCE VALİLİĞİ, METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARISINI PAYLAŞARAK VATANDAŞLARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMASINI İSTEDİ. YAPILAN UYARIDA “BATI KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR” DENİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yedikuyular Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Binlerce Ziyaretçi
2
Antalya'da fırtınaya rağmen sahile akın: Dalgalarla hatıra fotoğrafı
3
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: Gümrük Teşkilatı Devletin Yapı Taşı
4
Marmaris'te 30 Dönümlük Eğitim ve Rekreasyon Tesisi Halkın Hizmetine Açılıyor
5
Iğdır'da Aşiret Liderleri ve Kanaat Önderlerinden Birlik ve Sükûnet Çağrısı
6
BEUN Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
7
Toprakkale'de Kar Sürprizi: Osmaniye'de Çocukların Hasreti Son Buldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları