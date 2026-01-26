Marmaris'te 30 Dönümlük Eğitim ve Rekreasyon Tesisi Halkın Hizmetine Açılıyor

Marmaris'te 30 dönümlük eğitim ve rekreasyon tesisi açılıyor

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkii Kayabal Caddesi üzerinde yer alan ve yaklaşık 30 dönüm büyüklüğündeki tesis alanı, uzun yıllara yayılan hukuki ve idari süreçlerin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırıldı.

Uzun hukuki süreç sona erdi

Söz konusu alan, geçmiş yıllarda Köy Hizmetleri ve Kooperatifler Genel Müdürlüğüne personel eğitim tesisi amacıyla tahsis edilmiş; ilgili kurumun kapatılmasının ardından farklı kamu idareleri arasında devir ve tahsis süreçlerine konu oldu. Bu süreçte alan, çeşitli yargı kararları doğrultusunda ilgili bakanlıklara devredildi ve Muğla İl Özel İdaresi tarafından açılan davalar sonucunda bir süre bu kurumun tasarrufuna geçti. İl Özel İdaresinin kapatılmasının ardından tahsis sürecine ilişkin hukuki süreç Muğla Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Emlaklar Daire Başkanlığı arasında devam etti; yargı mercileri tarafından verilen kararlar neticesinde tesisin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi kesinleşti.

Kapsamlı düzenlemeler yapıldı

Tahsis sürecinin tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tesiste kapsamlı bir yatırım gerçekleştirerek alanın düzenlenmesini sağladı. Rekreasyon alanları ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra; çok amaçlı salon, idari ofis, büfe, mescitler, soyunma odaları, tuvalet ve duşlar, plaj duşları, engelli asansörleri ve rampaları inşa edildi. Tesis, tüm vatandaşların erişimine uygun şekilde planlandı.

Yelken ve su sporları kursları hedefte

Tesisin, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yanı sıra yelken ve su sporları kursları ile başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere toplumun farklı kesimlerine hizmet vermesi planlanıyor. Sosyal, sportif ve eğitsel işlevleriyle önemli bir merkez olması hedeflenen tesisin, en kısa sürede faaliyete geçirilerek halkın kullanımına açılması amacıyla eksik kalan küçük detaylara yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Başkan Aras: "Bu alanı halkın ortak kullanımına kazandırdık"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tesisin kente kazandırılmasına ilişkin değerlendirmesinde, uzun yıllar boyunca atıl kalan alanın sosyal, sportif ve eğitsel bir merkez olarak yeniden işler hale getirilmesinin Muğla için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Başkan Aras, "Uzun ve zorlu bir hukuki sürecin ardından Büyükşehir Belediyemize tahsisi kesinleşen bu alanı, kamu yararı doğrultusunda halkımızın kullanımına açıyoruz. Marmaris’te denize erişimi olan, doğayla uyumlu bu alanı; eğitimden spora, sosyal yaşamdan rekraasyona kadar çok yönlü bir yaşam alanı haline getirdik" dedi.

Tesisin tüm vatandaşların erişimine uygun şekilde planlandığını belirten Başkan Aras, "Engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla kullanabileceği bir tesis oluşturduk. Burada hizmet içi eğitimlerin yanı sıra yelken ve su sporları kursları düzenleyerek özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine dokunmayı hedefliyoruz. Muğla’da hiçbir alanın atıl kalmasına izin vermeden, kamusal alanları halkın ortak kullanımına kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

