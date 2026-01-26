Marmaris'te 30 Dönümlük Eğitim ve Rekreasyon Tesisi Halkın Hizmetine Açılıyor

Marmaris İçmeler'de 30 dönümlük eğitim ve rekreasyon tesisi, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenip halkın kullanımına açılıyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:56
Marmaris'te 30 Dönümlük Eğitim ve Rekreasyon Tesisi Halkın Hizmetine Açılıyor

Marmaris'te 30 dönümlük eğitim ve rekreasyon tesisi açılıyor

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkii Kayabal Caddesi üzerinde yer alan ve yaklaşık 30 dönüm büyüklüğündeki tesis alanı, uzun yıllara yayılan hukuki ve idari süreçlerin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırıldı.

Uzun hukuki süreç sona erdi

Söz konusu alan, geçmiş yıllarda Köy Hizmetleri ve Kooperatifler Genel Müdürlüğüne personel eğitim tesisi amacıyla tahsis edilmiş; ilgili kurumun kapatılmasının ardından farklı kamu idareleri arasında devir ve tahsis süreçlerine konu oldu. Bu süreçte alan, çeşitli yargı kararları doğrultusunda ilgili bakanlıklara devredildi ve Muğla İl Özel İdaresi tarafından açılan davalar sonucunda bir süre bu kurumun tasarrufuna geçti. İl Özel İdaresinin kapatılmasının ardından tahsis sürecine ilişkin hukuki süreç Muğla Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Emlaklar Daire Başkanlığı arasında devam etti; yargı mercileri tarafından verilen kararlar neticesinde tesisin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi kesinleşti.

Kapsamlı düzenlemeler yapıldı

Tahsis sürecinin tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tesiste kapsamlı bir yatırım gerçekleştirerek alanın düzenlenmesini sağladı. Rekreasyon alanları ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra; çok amaçlı salon, idari ofis, büfe, mescitler, soyunma odaları, tuvalet ve duşlar, plaj duşları, engelli asansörleri ve rampaları inşa edildi. Tesis, tüm vatandaşların erişimine uygun şekilde planlandı.

Yelken ve su sporları kursları hedefte

Tesisin, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yanı sıra yelken ve su sporları kursları ile başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere toplumun farklı kesimlerine hizmet vermesi planlanıyor. Sosyal, sportif ve eğitsel işlevleriyle önemli bir merkez olması hedeflenen tesisin, en kısa sürede faaliyete geçirilerek halkın kullanımına açılması amacıyla eksik kalan küçük detaylara yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Başkan Aras: "Bu alanı halkın ortak kullanımına kazandırdık"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tesisin kente kazandırılmasına ilişkin değerlendirmesinde, uzun yıllar boyunca atıl kalan alanın sosyal, sportif ve eğitsel bir merkez olarak yeniden işler hale getirilmesinin Muğla için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Başkan Aras, "Uzun ve zorlu bir hukuki sürecin ardından Büyükşehir Belediyemize tahsisi kesinleşen bu alanı, kamu yararı doğrultusunda halkımızın kullanımına açıyoruz. Marmaris’te denize erişimi olan, doğayla uyumlu bu alanı; eğitimden spora, sosyal yaşamdan rekraasyona kadar çok yönlü bir yaşam alanı haline getirdik" dedi.

Tesisin tüm vatandaşların erişimine uygun şekilde planlandığını belirten Başkan Aras, "Engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla kullanabileceği bir tesis oluşturduk. Burada hizmet içi eğitimlerin yanı sıra yelken ve su sporları kursları düzenleyerek özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine dokunmayı hedefliyoruz. Muğla’da hiçbir alanın atıl kalmasına izin vermeden, kamusal alanları halkın ortak kullanımına kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MARMARİS EĞİTİM VE REKREASYON TESİSİ HALKIN HİZMETİNE AÇILMAYA HAZIRLANIYOR

MARMARİS EĞİTİM VE REKREASYON TESİSİ HALKIN HİZMETİNE AÇILMAYA HAZIRLANIYOR

MARMARİS EĞİTİM VE REKREASYON TESİSİ HALKIN HİZMETİNE AÇILMAYA HAZIRLANIYOR

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yedikuyular Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Binlerce Ziyaretçi
2
Antalya'da fırtınaya rağmen sahile akın: Dalgalarla hatıra fotoğrafı
3
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: Gümrük Teşkilatı Devletin Yapı Taşı
4
Marmaris'te 30 Dönümlük Eğitim ve Rekreasyon Tesisi Halkın Hizmetine Açılıyor
5
Iğdır'da Aşiret Liderleri ve Kanaat Önderlerinden Birlik ve Sükûnet Çağrısı
6
BEUN Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
7
Toprakkale'de Kar Sürprizi: Osmaniye'de Çocukların Hasreti Son Buldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları