Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: Gümrük Teşkilatı Devletin Yapı Taşı

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nde gümrük heyetini kabul ederek teşkilatın önemine vurgu yaptı ve çalışanları kutladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:59
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: Gümrük Teşkilatı Devletin Yapı Taşı

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Dünya Gümrük Günü Mesajı

Kabul ve vurgulanan sorumluluklar

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü münasebetiyle Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Şaban Cebeci ile Gümrük Müdürü Elmas Sakarya ve beraberindeki gümrük personelini makamında kabul etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, her yıl Türkiye ve uluslararası alanda 26 Ocak’ta kutlanan Dünya Gümrük Günü’nün, gümrük teşkilatının üstlendiği önemli sorumlulukları hatırlatması açısından büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Gümrük teşkilatımız, devletimizin önemli yapı taşlarından biridir.

Zor şartlar altında, büyük bir özveriyle görev yapan tüm gümrük çalışanlarımızın Dünya Gümrük Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, "26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ" MÜNASEBETİYLE GÜMRÜK MUHAFAZA...

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, "26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ" MÜNASEBETİYLE GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ ŞABAN CEBECİ İLE GÜMRÜK MÜDÜRÜ ELMAS SAKARYA VE BERABERİNDEKİ GÜMRÜK PERSONELİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, "26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ" MÜNASEBETİYLE GÜMRÜK MUHAFAZA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yedikuyular Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Binlerce Ziyaretçi
2
Antalya'da fırtınaya rağmen sahile akın: Dalgalarla hatıra fotoğrafı
3
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: Gümrük Teşkilatı Devletin Yapı Taşı
4
Marmaris'te 30 Dönümlük Eğitim ve Rekreasyon Tesisi Halkın Hizmetine Açılıyor
5
Iğdır'da Aşiret Liderleri ve Kanaat Önderlerinden Birlik ve Sükûnet Çağrısı
6
BEUN Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
7
Toprakkale'de Kar Sürprizi: Osmaniye'de Çocukların Hasreti Son Buldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları