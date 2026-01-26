Antalya'da fırtınaya rağmen sahile akın: Dalgalarla hatıra fotoğrafı

Fırtınalı havaya rağmen sahile akın eden Antalyalılar, dalgaların oluşturduğu manzarayı izleyip hatıra fotoğrafı çektirdi. Zaman zaman dalgalardan kaçan vatandaşların görüntüleri renkli sahneler oluşturdu.

Antalya’da etkili olan fırtınaya rağmen çok sayıda vatandaş sahillere akın etti. Dalgaların oluşturduğu manzarayı izleyen Antalyalılar, cep telefonlarıyla fotoğraf çektirerek o anları kaydetti. Zaman zaman yükselen dalgalar nedeniyle vatandaşların kaçtığı anlar ise kameralara renkli görüntüler olarak yansıdı.

Gözlemler ve vatandaşların sözleri

Haydar Çıracıoğlu ve Kezban Çıracıoğlu, Antalya’nın manzarasına hayran kaldıklarını söyledi. Kezban Çıracıoğlu, "Çok güzel bir duygu. Küçükten üzerimize doğru gelince sanki denize fışkırmış gibi oluyor insan ama çok keyifli. Herkese tavsiye ederim. Buyursun gelsinler, memleketimizi görsünler" dedi.

Röportaj esnasında gelen bir dalga nedeniyle kısa süreli hareketlilik yaşanırken, vatandaşların kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Batuhan Güldürmez ise, "Antalya her mevsim ayrı güzel. Manzarasıyla insanı etkiliyor. Zaten dalgalardan bile bu güzellik belli oluyor. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri. Dalgalar gelince kaçtık ama manzara gerçekten insanı mest ediyor" diye konuştu.

Ramazan Kaçak da fırtınanın zaman zaman etkisini artırdığını ancak Antalya’nın güzelliğinin her şeye rağmen ön plana çıktığını ifade ederek, "Fırtına bazı yerlere zarar verebilir ama Antalya’nın güzelliği bambaşka. Atatürk’ün de dediği gibi burası dünyanın en güzel kentlerinden biri. Dalgalar yükselince biraz kaçtık ama manzara gerçekten çok etkileyiciydi" ifadelerini kullandı.

ANTALYA’DA ETKİLİ OLAN FIRTINALI HAVAYA RAĞMEN SAHİLE AKIN EDEN ANTALYALILAR, DALGALARIN OLUŞTURDUĞU MANZARAYI İZLEYİP HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ. ZAMAN ZAMAN DALGALARDAN KAÇAN VATANDAŞLAR, RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.