Antalya'da fırtınaya rağmen sahile akın: Dalgalarla hatıra fotoğrafı

Antalya'da fırtınaya rağmen sahile akın eden vatandaşlar, dalgaların oluşturduğu manzarayı izleyip cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekti; kaçış anları renkli görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:13
Antalya'da fırtınaya rağmen sahile akın: Dalgalarla hatıra fotoğrafı

Antalya'da fırtınaya rağmen sahile akın: Dalgalarla hatıra fotoğrafı

Fırtınalı havaya rağmen sahile akın eden Antalyalılar, dalgaların oluşturduğu manzarayı izleyip hatıra fotoğrafı çektirdi. Zaman zaman dalgalardan kaçan vatandaşların görüntüleri renkli sahneler oluşturdu.

Antalya’da etkili olan fırtınaya rağmen çok sayıda vatandaş sahillere akın etti. Dalgaların oluşturduğu manzarayı izleyen Antalyalılar, cep telefonlarıyla fotoğraf çektirerek o anları kaydetti. Zaman zaman yükselen dalgalar nedeniyle vatandaşların kaçtığı anlar ise kameralara renkli görüntüler olarak yansıdı.

Gözlemler ve vatandaşların sözleri

Haydar Çıracıoğlu ve Kezban Çıracıoğlu, Antalya’nın manzarasına hayran kaldıklarını söyledi. Kezban Çıracıoğlu, "Çok güzel bir duygu. Küçükten üzerimize doğru gelince sanki denize fışkırmış gibi oluyor insan ama çok keyifli. Herkese tavsiye ederim. Buyursun gelsinler, memleketimizi görsünler" dedi.

Röportaj esnasında gelen bir dalga nedeniyle kısa süreli hareketlilik yaşanırken, vatandaşların kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Batuhan Güldürmez ise, "Antalya her mevsim ayrı güzel. Manzarasıyla insanı etkiliyor. Zaten dalgalardan bile bu güzellik belli oluyor. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri. Dalgalar gelince kaçtık ama manzara gerçekten insanı mest ediyor" diye konuştu.

Ramazan Kaçak da fırtınanın zaman zaman etkisini artırdığını ancak Antalya’nın güzelliğinin her şeye rağmen ön plana çıktığını ifade ederek, "Fırtına bazı yerlere zarar verebilir ama Antalya’nın güzelliği bambaşka. Atatürk’ün de dediği gibi burası dünyanın en güzel kentlerinden biri. Dalgalar yükselince biraz kaçtık ama manzara gerçekten çok etkileyiciydi" ifadelerini kullandı.

ANTALYA’DA ETKİLİ OLAN FIRTINALI HAVAYA RAĞMEN SAHİLE AKIN EDEN ANTALYALILAR, DALGALARIN...

ANTALYA’DA ETKİLİ OLAN FIRTINALI HAVAYA RAĞMEN SAHİLE AKIN EDEN ANTALYALILAR, DALGALARIN OLUŞTURDUĞU MANZARAYI İZLEYİP HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ. ZAMAN ZAMAN DALGALARDAN KAÇAN VATANDAŞLAR, RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

ANTALYA’DA ETKİLİ OLAN FIRTINALI HAVAYA RAĞMEN SAHİLE AKIN EDEN ANTALYALILAR, DALGALARIN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da fırtınaya rağmen sahile akın: Dalgalarla hatıra fotoğrafı
2
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: Gümrük Teşkilatı Devletin Yapı Taşı
3
Marmaris'te 30 Dönümlük Eğitim ve Rekreasyon Tesisi Halkın Hizmetine Açılıyor
4
Iğdır'da Aşiret Liderleri ve Kanaat Önderlerinden Birlik ve Sükûnet Çağrısı
5
Yedikuyular Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Binlerce Ziyaretçi
6
BEUN Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
7
Toprakkale'de Kar Sürprizi: Osmaniye'de Çocukların Hasreti Son Buldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları