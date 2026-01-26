Yedikuyular Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Binlerce Ziyaretçi

Yedikuyular Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Yoğun İlgi

Kahramanmaraş'ta kış turizminin buluşma noktası

Yedikuyular Kayak Merkezi, Kahramanmaraş ve bölgenin en önemli kış turizmi adreslerinden biri olarak hafta sonunda binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Beyaza bürünen pistler ve eşsiz dağ manzarası, hem şehir halkını hem de çevre illerden gelen ziyaretçileri bir araya getirdi.

Şehir merkezine sadece 13 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 300 metre rakımda yer alan modern tesis, kayak ve kış sporlarına ilgi duyanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Modern sosyal tesisleri, bungalovları ve geliştirilen altyapısı ile Yedikuyular, Kahramanmaraş'ın imajına olumlu katkı sağlıyor.

Kayak ve snowboard tutkunları pistlerde adrenalin dolu anlar yaşarken, kızak ve ATV safari gibi alternatif etkinlikler de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Her yaş grubuna uygun aktiviteler sayesinde aileler çocuklarıyla birlikte karın ve temiz havanın tadını çıkardı; sporseverler ise doğa ile baş başa vakit geçirdi.

Vatandaşlardan Fatih Bayrak, "Uzun yıllardır Kanada’daydım ve 1 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Çok güzel bir aktivite alanı ve Kanada’da bulamadığımız fırsatları burada buluyoruz. Hemen hemen her gün de buraya geliyoruz. Yedikuyular Kayak Merkezi’ne herkesi bekliyoruz" dedi.

Ailesi ile Yedikuyular’da keyifli vakit geçirdiğini söyleyen Yaren Ebrar Tavşan ise, "Çok memnun kaldım, çok eğlenceli ve günüm çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.

Yedikuyular, karın ve doğanın büyülü atmosferiyle hafta sonlarını unutulmaz kılmaya devam ediyor.

