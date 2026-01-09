Batı Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Düzce Valiliği, 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde Batı Karadeniz iç kesimlerinde 50-90 km/sa hızla kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirerek tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:17
Düzce Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesini paylaşarak Batı Karadeniz'in iç kesimlerine yönelik kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Batı Karadeniz’in iç kesimleri Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

Fırtınanın 10 Ocak 2026 13.00 ile 11 Ocak 2026 09.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Valilik, vatandaşları olası ağaç ve direk devrilmelerine, çatı hasarlarına, baca gazı kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşım aksamalarına karşı uyardı. Yetkililer, gerekli tedbirlerin alınması ve dikkatli olunması çağrısını yineledi.

