DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.303,17 -1,11%

Batman'da 4 bin 859 kilometre yol ulaşıma açıldı — İl Özel İdaresi 7/24 sahada

Batman Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresi ekipleri, 29 Aralık 2025'ten bu yana 4 bin 859 kilometre yolu ulaşıma açtı; çalışmalar 7/24 sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:09
Batman'da 4 bin 859 kilometre yol ulaşıma açıldı — İl Özel İdaresi 7/24 sahada

Batman'da 4 bin 859 kilometre yol ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar yağışına rağmen 7/24 görevde

Batman Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu 4 bin 859 kilometre yol ulaşıma açıldı.

Batman genelinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, İl Özel İdaresi ekipleri kırsal bölgelerde vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, 29 Aralık 2025 tarihinden itibaren bugüne kadar 4 bin 859 kilometre yol ulaşıma açıldı.

Vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için yürütülen yol açma ve genişletme çalışmalarının, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

BATMAN VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SONUCU 4 BİN 859...

BATMAN VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SONUCU 4 BİN 859 KİLOMETRE YOL ULAŞIMA AÇILDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak Belediyesi'nden Kar Temizleme Uyarısı
2
Diyadin’li Gençler Allahuekber Dağları’nda Sarıkamış Şehitlerini Andı — 111. Yıl Dönümü
3
Iğdır'da Kapanan Köy Yollarına Müdahale: 11 Yol, 55 km
4
Naip Barajı Kritik Eşiğin Altında: Tekirdağ Susuzluğun Eşiğinde
5
Edirne'de Mahmudiye Kışlası restorasyonu: Vali Yunus Sezer yerinde inceledi
6
Eğirdir’den Gelen Ana Su Hattındaki Patlak Onarıldı
7
Şırnak'ta Gece Boyu Karla Mücadele: Uludere-Habur II Yolu Açılıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları