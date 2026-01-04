Batman'da 4 bin 859 kilometre yol ulaşıma açıldı — İl Özel İdaresi 7/24 sahada

Batman'da 4 bin 859 kilometre yol ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar yağışına rağmen 7/24 görevde

Batman Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu 4 bin 859 kilometre yol ulaşıma açıldı.

Batman genelinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, İl Özel İdaresi ekipleri kırsal bölgelerde vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, 29 Aralık 2025 tarihinden itibaren bugüne kadar 4 bin 859 kilometre yol ulaşıma açıldı.

Vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için yürütülen yol açma ve genişletme çalışmalarının, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

