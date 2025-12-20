DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.767.955 -0,02%

Batman'da 67 Kilogramlık Dev Turna Balığı Sergilendi

Cizre'de Botan Çayı'nda yakalanan 67 kg'lık dev turna balığı Batman'da sergilendi; kilosu 450 TL olup vatandaşların ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:58
Batman'da 67 Kilogramlık Dev Turna Balığı Sergilendi

Batman'da 67 Kilogramlık Dev Turna Balığı Sergilendi

Batman'da sergilenen 67 kilogram ağırlığındaki dev turna balığı, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Yakalanışı ve bölgedeki talep

Balıkçılık sektöründe 29 yıldır hizmet veren Abdullah Basut, balığın Cizre'de Botan Çayı'nda yakalandığını ve Batman'a getirildiğini belirtti.

Başut, "Balığımız 67 kilogram ağırlığındadır. Turna balığı yöremizde yoğun talep görüyor. Kilosu 450 TL’den satılıyor. Bu büyüklükte balıklar nadiren yakalanıyor" dedi.

Dev turna balığını görmek isteyen vatandaşlar sergi alanında yoğunluk oluşturdu; balığın boyutu ve ağırlığı ziyaretçilerin dikkatini çekti.

BATMAN’DA DEV TURNA BALIĞI İLGİ ODAĞI OLDU

BATMAN’DA DEV TURNA BALIĞI İLGİ ODAĞI OLDU

BATMAN’DA DEV TURNA BALIĞI İLGİ ODAĞI OLDU

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Karabey'de Asırlık Kavurma Geleneği Sürüyor
2
Türkiye'nin Dış Göç Politikası: Belediyeler İçin Somut Öneriler
3
Tokat Belediyesi'nin "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sosyal deneyi ilgi gördü
4
Emekli polis Şaban Meşeoğlu ahşap hat sanatıyla evini müzeye çevirdi
5
Hisarcık’ta Sabah Namazı Buluşması Merkez Çarşı Camii’nde
6
Adıyaman'da 6 Şubat Depremi: Öğretmen Nazan Taştan Yapıcı Seramik Ustası Oldu
7
Bozüyük'te Okullarda Yerli Malı Haftası Etkinlikleri

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025