Batman'da 67 Kilogramlık Dev Turna Balığı Sergilendi
Batman'da sergilenen 67 kilogram ağırlığındaki dev turna balığı, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
Yakalanışı ve bölgedeki talep
Balıkçılık sektöründe 29 yıldır hizmet veren Abdullah Basut, balığın Cizre'de Botan Çayı'nda yakalandığını ve Batman'a getirildiğini belirtti.
Başut, "Balığımız 67 kilogram ağırlığındadır. Turna balığı yöremizde yoğun talep görüyor. Kilosu 450 TL’den satılıyor. Bu büyüklükte balıklar nadiren yakalanıyor" dedi.
Dev turna balığını görmek isteyen vatandaşlar sergi alanında yoğunluk oluşturdu; balığın boyutu ve ağırlığı ziyaretçilerin dikkatini çekti.
