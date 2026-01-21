Batman'da Kar Yağışı: Köy Yolları Kapandı, Ormanlar Beyaza Büründü

Batman’da üç gün boyunca aralıksız süren kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal kesimlerde ulaşım zorlaşırken, kentteki ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Erişim ve Besicilerde Zorluk

Yoğun kar nedeniyle Batman merkez ve ilçelerine bağlı birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kırsal bölgelerde kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi aştı. Sason ilçesinde yem stokları azalan hayvan besicileri zor günler geçiriyor; kar yağışı besicilerde endişe yarattı.

Ormanlık Alanlarda Beyaz Manzara

Karla kaplanan ormanlık alanlarda ağaçlar beyaza bürünerek adeta beyaz bir orman görünümü oluşturdu. Seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarken, dere yataklarındaki çalılıklar da karla tamamen örtüldü ve görsel bir şölen sundu.

Yetkililer Uyarıyor

Yetkililer, kapalı yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtirken, vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

