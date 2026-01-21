Batman'da Kar Yağışı: Köy Yolları Kapandı, Ormanlar Beyaza Büründü

Batman’da üç gün süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi; kırsalda kar 1 buçuk metreyi aştı, köy yolları kapandı, ormanlar beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:18
Batman'da Kar Yağışı: Köy Yolları Kapandı, Ormanlar Beyaza Büründü

Batman'da Kar Yağışı: Köy Yolları Kapandı, Ormanlar Beyaza Büründü

Batman’da üç gün boyunca aralıksız süren kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal kesimlerde ulaşım zorlaşırken, kentteki ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Erişim ve Besicilerde Zorluk

Yoğun kar nedeniyle Batman merkez ve ilçelerine bağlı birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kırsal bölgelerde kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi aştı. Sason ilçesinde yem stokları azalan hayvan besicileri zor günler geçiriyor; kar yağışı besicilerde endişe yarattı.

Ormanlık Alanlarda Beyaz Manzara

Karla kaplanan ormanlık alanlarda ağaçlar beyaza bürünerek adeta beyaz bir orman görünümü oluşturdu. Seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarken, dere yataklarındaki çalılıklar da karla tamamen örtüldü ve görsel bir şölen sundu.

Yetkililer Uyarıyor

Yetkililer, kapalı yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtirken, vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BATMAN’DA KAR YAĞIŞI BEYAZ ORMAN MANZARALARI OLUŞTURDU

BATMAN’DA KAR YAĞIŞI BEYAZ ORMAN MANZARALARI OLUŞTURDU

BATMAN’DA KAR YAĞIŞI BEYAZ ORMAN MANZARALARI OLUŞTURDU

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkurt'ta Çamura Saplanan Karaca Orman Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
2
Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin ETÜ'de: Akademik ve Bilimsel İş Birliği Görüşüldü
3
Kumluca'da Yaralı Atmaca Tedavi Edilip Doğaya Bırakıldı
4
Kıbrıs Gazisi Orhan Atlı (73) Samsun'da Askeri Törenle Uğurlandı
5
Şirintepe Mahallesi'nde Papağanlar Parkı Mesken Tuttu
6
Hatay'da kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
7
Denizli'de 258 Dairelik Sitede Hatalı Su Altyapısı, Sakinler Çözüm İstiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları