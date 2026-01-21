Şirintepe Mahallesi'nde Papağanlar Parkı Mesken Tuttu

Tepebaşı'da renkli görüntüler

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesinde bir süredir aynı parkta görülen papağanlar, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Taşdelen Sokak üzerindeki parkta kaynağı henüz tespit edilemeyen papağanlar toplu halde uçarken ve ağaç dallarında konaklarken gözlendi. Bölge sakinleri, kuşların günlerdir aynı bölgede bir arada dolaştığını ve ağaç dallarına konduğunu belirtti.

Gözlemleyenlere göre egzotik türdeki papağanlar özellikle ağaçlardaki yemişleri yiyerek besleniyor. Bu durum, civardaki vatandaşlar tarafından ilgi ve merakla karşılandı.

