Kıbrıs Gazisi Orhan Atlı (73) Samsun'da Askeri Törenle Uğurlandı

SAMSUN (İHA)

Kıbrıs Gazisi Orhan Atlı (73) hayatını kaybetti. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtına katılarak gazi unvanı alan Samsunlu Hacı Orhan Atlı için İlkadım ilçesi Sultan Beyazıt Alemdar Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze, düzenlenen askeri törenin ardından Kavak ilçesi Bükçeğiz Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Atlı, üç çocuk babasıydı.

Törene; İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Kavak Kaymakamı Taha Genç, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kavak İlçe Jandarma Komutanı Üst. Ali Rıza Yıldız, Kavak İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Balcı, Kavak İlçe Müftüsü Yakup Belen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, EMŞAV Üyesi Gazi Polis Hasan Yıldız, askeri ve mülki erkân ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra kamu temsilcilerinin de yer aldığı tören, dualar ve saygı duruşunun ardından sonlandırıldı.

