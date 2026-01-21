Hatay'da kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Antakya Serinyol Mahallesi Maya konteyner kent mevkiinde kuyudan ses duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı; ekipler yavru köpeği kurtarıp annesine teslim etti.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 00:29
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 00:29
Antakya Serinyol Mahallesi, Maya konteyner kent mevkii

Hatay’da Antakya ilçesi Serinyol Mahallesindeki Maya konteyner kent mevkiinde kuyudan köpek sesi duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızla kurtarma çalışması başlattı. Yapılan müdahale sonucu yavru köpek güvenli bir şekilde kuyudan çıkarıldı.

Kurtarılan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilip daha sonra annesinin yanına bırakıldı.

