Hatay'da kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Antakya Serinyol Mahallesi, Maya konteyner kent mevkii
Hatay’da Antakya ilçesi Serinyol Mahallesindeki Maya konteyner kent mevkiinde kuyudan köpek sesi duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızla kurtarma çalışması başlattı. Yapılan müdahale sonucu yavru köpek güvenli bir şekilde kuyudan çıkarıldı.
Kurtarılan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilip daha sonra annesinin yanına bırakıldı.
