Bozkurt'ta Çamura Saplanan Karaca Orman Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uçurumdan düşüp çamura saplanan karaca, Kastamonu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşı sonucu kurtarıldı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 18:11
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 18:13
Bozkurt'ta çamura saplanan karaca kurtarıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uçurumdan düşerek çamura saplanan karaca, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları ve müdahale

Karacayı gören vatandaşların ihbarı üzerine Kastamonu Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin uzun süren çabaları sonucu karaca zorlu çamurdan çıkartıldı.

Kurtarılan karaca, ekipler tarafından sıcak suyla yıkanarak temizlendi ve yaraları tedavi edildi. İlk müdahalenin ardından hayvan, tedavi ve koruma süreci için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay, yerel halkın duyarlılığı ve ekiplerin koordineli çalışması sayesinde başarıyla sonuçlandı.

