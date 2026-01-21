Bozkurt'ta Çamura Saplanan Karaca Orman Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Bozkurt'ta çamura saplanan karaca kurtarıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uçurumdan düşerek çamura saplanan karaca, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları ve müdahale

Karacayı gören vatandaşların ihbarı üzerine Kastamonu Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin uzun süren çabaları sonucu karaca zorlu çamurdan çıkartıldı.

Kurtarılan karaca, ekipler tarafından sıcak suyla yıkanarak temizlendi ve yaraları tedavi edildi. İlk müdahalenin ardından hayvan, tedavi ve koruma süreci için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay, yerel halkın duyarlılığı ve ekiplerin koordineli çalışması sayesinde başarıyla sonuçlandı.

KASTAMONU’NUN ABANA İLÇESİNDE UÇURUMDAN DÜŞEREK ÇAMURA SAPLANAN KARACA, ORMAN EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.