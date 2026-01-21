Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin ETÜ'de: Akademik ve Bilimsel İş Birliği Görüşüldü

Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, ETÜ’yü ziyaret ederek üniversite ile Çinli kurumlar arasında akademik, Ar-Ge ve sanayi iş birliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 18:07
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 18:07
Çin Halk Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni (ETÜ) ziyaret ederek akademik ve bilimsel iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Büyükelçi Jiang, Erzurum’da bir dizi temas ve görüşme gerçekleştirmek üzere bulunuyordu.

Görüşmelerin odağı

Ziyarette üniversite yönetimiyle yapılan toplantılarda iki ülke arasında ortak araştırma projeleri, akademik değişim programları ve bilimsel bilgi paylaşımı gibi başlıklar ön plana çıktı. Taraflar ayrıca Çin'de faaliyet gösteren firmalarla yürütülebilecek üniversite-sanayi iş birliği ve olası ortaklıkları ele aldı.

Katılımcılar ve değerlendirmeler

Toplantıda ETÜ adına Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu ve Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Eyüphan Manay yer aldı. Görüşmelerde, teknoloji transferi, Ar-Ge çalışmaları ve uygulamalı projeler üzerinden ilerleyebilecek iş birliği modelleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

ETÜ ile Çin'in mühendislik alanında uzman üniversiteleri arasında kurulabilecek akademik bağlantılar ve öğrenci-akademisyen değişimleri, ileriye dönük ortak projeler açısından önem taşıyor.

