Batman’da Lapa Lapa Kar Coşkusu: Vatandaşlar Sokağa Döküldü

Batman’da yaklaşık uzun yıllar sonra etkili olan yoğun kar yağışı kentte sevinçle karşılandı. Lapa lapa yağan karla birlikte vatandaşlar sokağa dökülürken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Renkli Görüntüler

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Özellikle çocuklar ve aileler karın keyfini kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkardı.

Hatice Türkan etkinliğe ilişkin, "Uzun yıllardır Batman’a ilk kez böyle bir kar yağıyor. Bu kadar yoğun kar yağdığına hiç şahit olmamıştım. Çok mutluyuz. Kartopu oynadık, şu anda da kardan adam yapıyoruz. Kar yağışı temizlik, bereket ve bolluk demek. Her yer bembeyaz, çok güzel bir görüntü var" dedi.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirtirken, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

