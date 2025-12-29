Şanlıurfa'da Yoğun Kar Sevinci: Çocuklar Kartopu, Yetişkinler Halay Çekti

Şanlıurfa'ya uzun bir aradan sonra etkili olan yoğun kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü ve hem çocukları hem yetişkinleri sokağa döktü.

Sabah başlayan yağış okulları tatil ettirdi

Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı öğlen saatlerine kadar devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, cadde ve parklarda kardan adam, kartopu gibi etkinlikler için yoğun hareketlilik yaşandı.

Çocuklar karın tadını çıkardı

Parklara ve sokaklara erken saatlerde çıkan çocuklar kardan adam yaptı, kartopu oynadı. Bazı çocuklar ilk kez bu kadar çok kar gördüklerini söylerken, bazıları da ilk kez karla tanışmanın keyfini yaşadı. Saatlerce oyun oynayan çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.

Hayrunnisa Bilgin okul tatilinin kendilerine iyi geldiğini söyleyerek: "Okulun tatil olması çok iyi oldu. Kardan adam yaptık, kartopu oynadık, çok mutlu olduk" dedi.

Meryem Bilgin ise: "Kendimi çok iyi hissediyorum. Parka gelerek arkadaşlarımla kartopu oynadım. İlk kez bu kadar çok kar görüyorum. Günümüz çok güzel geçiyor" diye konuştu.

Yetişkinler de eğlendi

Yetişkinler de çocuklar kadar sevinçliydi; bir grup genç müzik eşliğinde kar üzerinde halay çekerek karın tadını çıkardı. Vatandaşlar kente yıllardır bu kadar çok kar yağmadığını belirtti. Park ve sokaklardaki kartopu ve kardan adam faaliyetleri renkli görüntüler oluşturdu.

