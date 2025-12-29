DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Şanlıurfa'da Yoğun Kar Sevinci: Çocuklar Kartopu, Yetişkinler Halay

Şanlıurfa'da uzun aradan sonra etkili olan yoğun kar yağışı okulları tatil ettirdi; çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaptı, yetişkinler halay çekti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:58
Şanlıurfa'da Yoğun Kar Sevinci: Çocuklar Kartopu, Yetişkinler Halay

Şanlıurfa'da Yoğun Kar Sevinci: Çocuklar Kartopu, Yetişkinler Halay Çekti

Şanlıurfa'ya uzun bir aradan sonra etkili olan yoğun kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü ve hem çocukları hem yetişkinleri sokağa döktü.

Sabah başlayan yağış okulları tatil ettirdi

Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı öğlen saatlerine kadar devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, cadde ve parklarda kardan adam, kartopu gibi etkinlikler için yoğun hareketlilik yaşandı.

Çocuklar karın tadını çıkardı

Parklara ve sokaklara erken saatlerde çıkan çocuklar kardan adam yaptı, kartopu oynadı. Bazı çocuklar ilk kez bu kadar çok kar gördüklerini söylerken, bazıları da ilk kez karla tanışmanın keyfini yaşadı. Saatlerce oyun oynayan çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.

Hayrunnisa Bilgin okul tatilinin kendilerine iyi geldiğini söyleyerek: "Okulun tatil olması çok iyi oldu. Kardan adam yaptık, kartopu oynadık, çok mutlu olduk" dedi.

Meryem Bilgin ise: "Kendimi çok iyi hissediyorum. Parka gelerek arkadaşlarımla kartopu oynadım. İlk kez bu kadar çok kar görüyorum. Günümüz çok güzel geçiyor" diye konuştu.

Yetişkinler de eğlendi

Yetişkinler de çocuklar kadar sevinçliydi; bir grup genç müzik eşliğinde kar üzerinde halay çekerek karın tadını çıkardı. Vatandaşlar kente yıllardır bu kadar çok kar yağmadığını belirtti. Park ve sokaklardaki kartopu ve kardan adam faaliyetleri renkli görüntüler oluşturdu.

ŞANLIURFA'DA KAR YAĞIŞI HEM ÇOCUKLARIN HEM DE YETİŞKİNLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ. ÇOCUKLAR PARKLARDA...

ŞANLIURFA'DA KAR YAĞIŞI HEM ÇOCUKLARIN HEM DE YETİŞKİNLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ. ÇOCUKLAR PARKLARDA KARTOPU OYNAYARAK KEYFİNİ ÇIKARIRKEN, BÜYÜKLER DE HALAY ÇEKEREK DOYASIYA EĞLENDİ.

ŞANLIURFA'DA KAR YAĞIŞI HEM ÇOCUKLARIN HEM DE YETİŞKİNLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ. ÇOCUKLAR PARKLARDA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmangazi Belediyesi Şiir Atölyesi: 3 Haftada Yeni Şairler Yetişiyor
2
17 Yaşındaki Semih Duysak Alaplı'da Toprağa Verildi
3
ETÜ'lü 'DELiLER' Takımı BEiNG-WISE CTF'de Birinci Oldu
4
Sakarya'da Karla Mücadele: 35 Grup Yolundan 31'i Ulaşıma Açıldı
5
Gaziantep Büyükşehir'den Kar ve Don Riskine Karşı Önlemler
6
ETÜ'ye TU11 BAP'tan İki Destek: Yapay Zekâ ve Dopamin Sensörü Projeleri
7
Yüksekova'da Beyaz Esaret: Kar Tipisi Araçları Yolda Bıraktı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı