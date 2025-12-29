Zonguldak'ta Kozlu Limanı Sular Altında: 7 Metrelik Dalga Mendireği Aştı

Fırtına Kozlu Balıkçı Barınağını vurdu

Zonguldak’ta etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına sonucu, mendirekten itibaren 7 metrelik duvarı aşan dev dalgalar Kozlu Limanı içine girdi. Limanda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bölge adeta göle döndü ve denizin getirdiği çöpler limanı kapladı.

Barınaklarını su baskınından ve çöpten korumak isteyen balıkçılar, bazı yerlerde tahtadan setler oluşturarak önlem almaya çalıştı. Amatör balıkçılar kayıklarını liman dışına taşırken, bazı balıkçı tekneleri liman içindeki yükselen su nedeniyle parçalanma tehlikesi geçirdi.

Yıldıray Kasap ekipmanlarını kurtarmak için çalıştıklarını belirterek, "Burada profesyonel olarak balıkçılık yapmaya çalışıyoruz. Limanın içini su bastı. Limanın biraz daha emniyete alınması, çalışmaların yapılması gerekiyor. Ağları denize gitmekten kurtardık. Amatör balıkçılar kayıklarını uzağa taşıdı ama biz profesyonel olduğumuz için kayıklarımız hala denizde duruyor. Yaz kış denizde durur. Bazı barınakların içine su girenler de oldu. Deniz çöp de getirdi. Liman içi çöple doldu" diye konuştu.

Cevat Üçüncü ise geçen yıllara göre bu yıl daha az zarar gördüklerini ifade ederek, "Fazla bir zarar yok. Geçen yıl kapılara varana kadar kırılmıştı. Bazı arkadaşların kapısına kadar çöp dolmuş. Bu hava böyle devam etseydi liman olduğu gibi giderdi" dedi.

Olayın ardından balıkçıların liman içindeki temizlik ve koruma çalışmaları sürüyor. Yetkililer ve esnaf, benzer hasarların önlenmesi için Mendirek ve liman güvenliği kapsamında kalıcı önlemler alınmasının önemine vurgu yapıyor.

