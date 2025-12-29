DOLAR
İGKADER Erzurum İl Temsilciliği Kuruldu: Kadın Girişimciliğine Yerel Destek

İGKADER, Erzurum İl Temsilciliğini kurdu. Dr. Demet Say Kömeç atandı; proje, fon, iletişim ve üniversite ilişkileri gibi birimlerle kadın girişimciliği desteklenecek.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:45
İGKADER Erzurum İl Temsilciliği Kuruldu: Kadın Girişimciliğine Yerel Destek

İGKADER Erzurum İl Temsilciliği kuruldu

İstanbul Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği (İGKADER), Erzurum'da teşkilatlanarak Erzurum İl Temsilciliği'ni kurdu. Dernek, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kooperatifleşmenin yaygınlaştırılması ve kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını amaçlayarak Erzurum'da aktif çalışmalara başlayacak.

Atama ve teşkilatlanma

İGKADER Erzurum İl Temsilciliği görevine Dr. Demet Say Kömeç atandı. Temsilcilik bünyesinde proje ve fon geliştirme, kurumsal ilişkiler, üyelik ve teşkilatlanma, medya ve iletişim, gençlik ve üniversite ilişkileri ile organizasyon ve etkinlik alanlarında sorumluluk birimleri oluşturuldu.

Yönetim ve çalışma kadrosu

İGKADER Erzurum İl Temsilciliği yönetim ve çalışma kadrosunda Zuhal İspirli, Işılay Çakır, Ebru Kılıç, Gamze İspirli, Mavi Yıldırım, Firzen Dadaş, Feda Atalay, Belkın Korkmaz, Eda Akçay, Nurcan Kuni, Çiğdem Ilıcalı, Ayşe Kavaz, Canan Uçar, Emine Külekci, Esra Kaplanoğlu, Suna Alim ve Merve Özeken yer aldı.

Genel Başkan Nilgün Ege'nin açıklaması

İGKADER Genel Başkanı Nilgün Ege, Erzurum İl Temsilciliğinin kurulmasına ilişkin yaptığı konuşmada kadın girişimciliğinin ülke kalkınmasındaki stratejik rolüne dikkat çekti. Ege, "Kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha güçlü yer alabilmesi için yerel teşkilatlanmayı önemsiyoruz. Erzurum İl Temsilciliğimizle birlikte Doğu Anadolu Bölgesi’nde kadın girişimcilerimize rehberlik edecek, projeler ve iş birlikleriyle destek sunacağız. Bu yapılanmanın Erzurum’a ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dr. Demet Say Kömeç: Yerelden güçlendirme hedefi

Dr. Demet Say Kömeç, Erzurum’da kadın girişimciliğini güçlendirmeyi temel hedef olarak belirlediklerini vurguladı. Dr. Say Kömeç, "İGKADER Erzurum İl Temsilciliği olarak önceliğimiz; kadınların ekonomik hayata aktif katılımını desteklemek, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve kadın emeğinin görünürlüğünü artırmaktır. Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde sürdürülebilir projeler üreteceğiz" dedi.

Dr. Say Kömeç ayrıca kadınların bilgiye, finansal kaynaklara ve mentorluk süreçlerine erişimini artıracak çalışmalar yürüteceklerini belirterek, "Kadın girişimcilerimizin üretimden pazarlamaya, kooperatifleşmeden markalaşmaya kadar her aşamada yanında olacağız. Erzurum’daki kadın potansiyelini ortaya çıkararak hem yerel kalkınmaya hem de toplumsal refaha katkı sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İGKADER Erzurum İl Temsilciliğinin kentte kadın girişimciliğine ve sosyal kalkınmaya önemli katkılar sunması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

