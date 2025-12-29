DOLAR
Elazığ'da kar sonrası 96 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da kar yağışı sonrası 423 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi'nin çalışmalarıyla 96 köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:08
Çalışmalar sürüyor

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu kent genelinde bulunan 546 köyün 423'ünün yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Ulaşıma kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi tarafından 90 araç ve 120 personel ile seferberlik ilan edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu, şu ana kadar 96 köyün yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, kalan köy yollarında da çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve ekiplerin bölgelerde çalışma yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

