Elazığ'da kar sonrası 96 köy yolu ulaşıma açıldı

Çalışmalar sürüyor

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu kent genelinde bulunan 546 köyün 423'ünün yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Ulaşıma kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi tarafından 90 araç ve 120 personel ile seferberlik ilan edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu, şu ana kadar 96 köyün yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, kalan köy yollarında da çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve ekiplerin bölgelerde çalışma yapmaya devam ettiğini bildirdi.

METEOROLOJİNİN UYARI YAPTIĞI ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KENT GENELİNDE 423 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN YAPILAN ÇALIŞMALAR İLE 96'SININ YOLU ULAŞIMA AÇILDI