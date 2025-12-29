Eskişehir'de 2025'te 358 bin 428 ton atık ekonomiye kazandırıldı

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, 2025 yılında toplam 358 bin 428 ton atığın ekonomiye kazandırıldığını açıkladı. Açıklamada, geri kazanımın çevresel ve ekonomik etkilerine vurgu yapıldı.

Sıfır Atık ve sağlanan tasarruflar

Sıfır Atık Projesi kapsamında elde edilen geri dönüşümlerle 1 milyar 47 milyon kWh elektrik enerjisi, yaklaşık 4 milyon 797 bin metreküp su ve 753 bin 636 varil petrolden tasarruf edildi. Kağıt atıklarının geri kazanılması sayesinde ise 2 milyon 913 bin 474 adet ağacın kesilmesi önlendi.

Geri kazanılan atıkların dağılımında ilk sırayı yaklaşık 171 bin ton kağıt atığı alırken, 96 bin 599 ton metal, 48 bin 722 ton plastik ve 40 bin 237 ton cam atık şehre kazandırıldı.

Müdürlük değerlendirme toplantısı

Çalışmaları değerlendirmek üzere İl Müdürü Hikmet Çelik başkanlığında İl Müdür Yardımcıları, Milli Emlak Müdürü ve şube müdürlerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda 2025 faaliyetleri gözden geçirildi ve 2026 planlamaları ele alındı. İl Müdürü Hikmet Çelik, hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaş memnuniyeti nedeniyle tüm personeli tebrik etti.

Konut ve yatırım projeleri

Milli Emlak Müdürlüğü 2025'te 16 bin 199 hazine taşınmazının mahalli tespitini gerçekleştirdi, toplam 89 bin 429 hektar yüzölçümlü taşınmaz kamu kurumlarına tahsis edildi. Bakanlığın Yatırım Programı'nda yer alan projeler arasında 430 milyon 095 bin 599 TL proje bedelli 2 iş bulunuyor. Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası ile Eskişehir Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapım işleri 2026'da tamamlanarak hizmete açılacak şekilde planlanıyor.

Bakanlıkça Odunpazarı'nda tamamlanan 3 bin 109 konut ile 4 ticaret merkezi, 2 camii ve 2 okul için ruhsat ve kullanma izin belgeleri düzenlendi. Kocakır Mevkii'nde ise 2 etap halinde bin 796 konut ile 1 ticaret merkezi, 1 camii ve 1 okul yapımı devam ediyor. '500 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında ilimizde merkezde 5 bin 80 olmak üzere toplam 6 bin 55 adet konut yapılacak; 2026'da hak sahipliği kuraları gerçekleştirilecek ve yapımına başlanması planlanıyor.

İmar, denetim ve kira yardımları

2025'te İmar Kanunu kapsamında 108 plan değişikliği incelendi ve 75 rapor düzenlendi. 56 plan yapımına esas kurum görüşü verildi, 23 imar planına esas jeolojik etüd onaylandı. Sakarya Nehri boyunca yaklaşık 1 kilometre kıyı kenar çizgisi hazırlandı ve Bakanlığa gönderildi.

Yapı malzemeleri ve yapı denetimine ilişkin 85 hazır beton numunesi test edildi, 318 piyasa gözetimi ve denetimi yapıldı, yapı denetim kuruluşlarına yönelik 237 büro ve şantiye denetimi gerçekleştirildi. Ayrıca 126 kooperatifin genel kuruluna Bakanlık temsilcisi katılımı sağlandı.

Afet riskine ilişkin çalışmalarda 6306 sayılı Kanun kapsamında 2025'te 221 binanın riskli yapı tespiti yapıldı ve 178 binanın yıkımı gerçekleştirildi. 2025 yılında 780 hak sahibine toplam 25 milyon 269 bin 193 TL, kanun çıktığı günden bu yana ise 8 bin 668 hak sahibine toplam 121 milyon 955 bin 376 TL kira yardımı ödenmiştir.

Doğal sit alanları ve koruma

Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu çalışmaları sonucunda 2016'dan bu yana toplam 108 doğal sit alanının statüleri ve sınırları belirlendi; 22 alanın tescili Komisyonca uygun bulunarak Bakanlığa gönderildi. 2016'da 47.558,22 ha olan doğal sit alanlarının yüzölçümü, 2025 sonu itibarıyla 99.724,59 ha'a ulaşarak yüzde 109,69 artış gösterdi. Komisyon tarafından tescillenmiş 9 mağara ve 25 anıt ağaç bulunuyor.

Toplantı sonunda, 2025 faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığı ve 2026'da daha verimli çalışmalar hedeflenerek yıllık ve aylık planlamaların yapıldığı belirtildi.

ESKİŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ 2025 YILINDA 358 BİN 428 TON ATIĞIN EKONOMİYE KAZANDIRILDIĞINI AÇIKLADI. BU SAYEDE 1 MİLYAR 47 MİLYON KWH ELEKTRİK ENERJİSİ, YAKLAŞIK 4 MİLYON 797 BİN METREKÜP SU VE 753 BİN 636 VARİL PETROLDEN TASARRUF EDİLDİĞİ, 2 MİLYON 913 BİN 474 ADET AĞACIN KESİLMESİNİN ÖNLENDİĞİ BELİRTİLDİ.