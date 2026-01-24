Battalgazi Belediyesi 21 kilometrelik yolu açtı, kanser hastasına ilaç ulaştırıldı

Etkili kar yağışı nedeniyle Battalgazi Belediyesi ekipleri kırsal alanlardaki yol açma çalışmalarını hızlandırdı. Yaygın Mahallesi ve çevresindeki vatandaşlardan gelen acil çağrılara anında müdahale edildi.

Müdahale ve yol açma çalışması

Kar yağışının bazı noktalarda 1 metreyi bulduğu kırsal bölgelerde iş makineleriyle yoğun bir çalışma yürütüldü. Gelen ihbar üzerine belediye ekipleri, Yaygın Mahallesi Puluşağı Mezrası'nda yaşayan kanser hastası Ergün Orak'ın ilaçlarının zamanında ulaştırılması için seferber oldu. Zorlu arazi ve kar koşullarına rağmen ekipler saatler süren çalışma sonucunda yolları açmayı başardı.

İlaç teslimi ve teşekkür

21 kilometrelik yol açma çalışmasının tamamlanmasının ardından Battalgazi Belediyesi ekipleri ilaçları hastaya teslim etti. Hasta eşi Hacı Orak, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve belediye personeline teşekkür ederek, Battalgazi Belediyesi’ne teşekkür ederiz yolumuz kapalıydı bugün geldiler yolumuz açtılar. Hanımım Ergün Orak’ın ilaçları vardı ilacını getirdiler personellere, Battalgazi belediyesine teşekkür ederim bize yardımcı oldukları için

