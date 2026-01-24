Battalgazi Belediyesi 21 kilometrelik yolu açtı, kanser hastasına ilaç ulaştırıldı

Battalgazi Belediyesi ekipleri, kar yağışında 21 kilometrelik yolu açarak Yaygın Mahallesi'ndeki kanser hastası Ergün Orak'a ilaçlarını ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:45
Battalgazi Belediyesi 21 kilometrelik yolu açtı, kanser hastasına ilaç ulaştırıldı

Battalgazi Belediyesi 21 kilometrelik yolu açtı, kanser hastasına ilaç ulaştırıldı

Etkili kar yağışı nedeniyle Battalgazi Belediyesi ekipleri kırsal alanlardaki yol açma çalışmalarını hızlandırdı. Yaygın Mahallesi ve çevresindeki vatandaşlardan gelen acil çağrılara anında müdahale edildi.

Müdahale ve yol açma çalışması

Kar yağışının bazı noktalarda 1 metreyi bulduğu kırsal bölgelerde iş makineleriyle yoğun bir çalışma yürütüldü. Gelen ihbar üzerine belediye ekipleri, Yaygın Mahallesi Puluşağı Mezrası'nda yaşayan kanser hastası Ergün Orak'ın ilaçlarının zamanında ulaştırılması için seferber oldu. Zorlu arazi ve kar koşullarına rağmen ekipler saatler süren çalışma sonucunda yolları açmayı başardı.

İlaç teslimi ve teşekkür

21 kilometrelik yol açma çalışmasının tamamlanmasının ardından Battalgazi Belediyesi ekipleri ilaçları hastaya teslim etti. Hasta eşi Hacı Orak, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve belediye personeline teşekkür ederek, Battalgazi Belediyesi’ne teşekkür ederiz yolumuz kapalıydı bugün geldiler yolumuz açtılar. Hanımım Ergün Orak’ın ilaçları vardı ilacını getirdiler personellere, Battalgazi belediyesine teşekkür ederim bize yardımcı oldukları için

BATTALGAZİ BELEDİYESİ EKİPLERİ 21 KİLOMETRE YOLU AÇARAK HASTAYA İLAÇLARINI YETİŞTİRDİ

BATTALGAZİ BELEDİYESİ EKİPLERİ 21 KİLOMETRE YOLU AÇARAK HASTAYA İLAÇLARINI YETİŞTİRDİ

BATTALGAZİ BELEDİYESİ EKİPLERİ 21 KİLOMETRE YOLU AÇARAK HASTAYA İLAÇLARINI YETİŞTİRDİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan Belediyesi'nden Yalnızçam Kayak Merkezi'ne Ücretsiz Servis
2
Sinop Boyabat’ta Nesli Tehlike Altında Üç Su Samuru Görüldü
3
Antalya Serik'te Sağanak: Köprüçayı Taştı, Taşkınlar Meydana Geldi
4
Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu
5
Başkan Başdeğirmen: Isparta’nın Su Sorununu Kalıcı Olarak Çözüyoruz
6
Darende'de Kar Coşkusu: Poşet ve Kartonla Kaydılar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları