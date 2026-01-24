Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında yer alan Türkiye’nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi ile Ilgaz Dağı Milli Parkı, hafta sonu tatilinde kayakseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Pistler ve kar durumu

Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından açılışı 2020’de yapılan Yurduntepe Kayak Merkezi, son yağışların ardından kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Oluşan ideal kar şartlarıyla birlikte pistler, kayak ve snowboard tutkunlarına keyifli anlar yaşatıyor. 5,6 kilometrelik uzunluğuyla Batı Karadeniz Bölgesi’nin en uzun pisti olan Yurduntepe, her seviyeden sporcuya hitap eden parkurlarıyla dikkat çekiyor.

Ziyaretçi izlenimleri

Buğra Bolat (İstanbul): "İlk defa Ilgaz’a geliyorum, çok güzelmiş, çok eğlenceli, hava biraz daha iyi olsaydı daha iyi olurdu. Sis çok fazla olduğu için bazen pisti görmekte zorluk çekebiliyoruz. Ama gelinebilir, gayet güzel bir yer. Ortam muhteşem. Yiyecek, içecek alanları bulunuyor. İsteyen istediği her şeyi burada yapabilir. Her şey mevcut. Ben iki gündür buradayım. Benim bir arkadaşım Çankırılı, konuşurken o bana Ilgaz Dağını tavsiye etti. Onun önerisiyle geldik. Gayet güzel, beğendik. Burada ilk defa kaydım."

Fatih Çakır: "Teleferik tamamen kapalı, hiçbir şekilde üşümüyoruz. Biraz yol uzun ama teleferikte kabinler kapalı olduğu için üşümüyoruz, kafe bölümü var. Orada ateş yanıyor, yeme-içme bölümleri de mevcut. Özellikle salebi çok iyi, çok beğendim. Herkesi Ilgaz Dağı’na bekleriz."

Emir Durdağ (Ankara): "Burası çok güzel bir yer. Buraya sık sık geliyorum. Her yıl mutlaka kayak yapmak için geliyorum."

