Türkiye-İran Sınırında 2 At Kurtarıldı — Hakkari'de Zorlu Operasyon

Kışın boş kalan köyde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı, Esendere beldesinde yer alan ve kış mevsiminde kimsenin ikamet etmediği Yediveren köyü'nde mahsur kalan 2 at, yürütülen kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alındı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi üzerine Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışması başlatarak bölgeye ulaştı. Uzun ve zorlu çalışmaların ardından köye erişen ekipler, zorlu kış şartlarında bitkin halde buldukları atları güvenli bölgeye tahliye etti.

Kurtarılan hayvanlar, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Ağaçlı köyü'ne nakledildi. Yerel ekipler, hayvanların sağlık durumunun izleneceğini bildirdi.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Doğadaki her can bize emanet. Vatandaşlarımızın ihbarı sonrası Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerimizin desteğiyle kapalı olan köy yolunu ulaşıma açarak can dostlarımıza ulaştık. Hayvanlarımızı güvenli bir şekilde teslim alarak bakımlarının yapılabileceği bölgeye ulaştırdık. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Yetkililer, bölgedeki hayvanların ve doğal yaşamın korunması için vatandaşların duyarlılığının önemine dikkat çekti.

