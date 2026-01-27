Battalgazi Belediyesi Yaygın Puluşağı'nda 28 km Kapanan Yolu Ulaşıma Açtı

Battalgazi Belediyesi Yaygın Puluşağı'nda 28 kilometrelik yolu açtı

Kırsalda karla mücadele ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor

Battalgazi Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu Yaygın Puluşağı köyünde yürüttükleri müdahalelerle yüksek rakımlı kırsal bölgede toplam 28 kilometrelik yolu yeniden ulaşıma açtı.

İlçe genelinde özellikle yüksek rakımlı kırsal mahallelerde başlayan yol açma çalışmaları kapsamında ekipler, iş makineleriyle sahada yoğun mesai yaptı. Bölgedeki kar kalınlığı yer yer 1,5 ila 2 metreye ulaşması nedeniyle ulaşımın kesildiği güzergâhlarda kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sayesinde köy merkezi ile çevre mezra ve bağlantı yollarında ulaşım yeniden sağlandı. Söz konusu bölgenin hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Hacı Toptaş adlı köy sakini, "Kar yağdıktan sonra yollarımız yaklaşık bir haftaya yakın süreyle büyük ölçüde kapalı kaldı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 1,5-2 metreyi buldu. Hayvancılıkla uğraştığımız için ulaşım bizim için hayati öneme sahip. Yem temini, veteriner ve günlük işler açısından ciddi sıkıntı yaşadık. Battalgazi Belediyesi’ne durumu bildirdik, sağ olsunlar ekipler kısa sürede gelerek önce ana yolları, ardından köy içi ve mezra yollarını açtılar. Bu sene eskilerin deyimiyle 20 yıldır görülmemiş bir kar yağdı. Zorlandık ama çok şükür belediyenin çalışmaları sayesinde ciddi bir mağduriyet yaşamadan süreci atlatıyoruz" dedi.

Battalgazi Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı yol açma ve karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasıyla aralıksız sürdürüyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşan üreticilerin mağdur olmaması için saha çalışmaları devam ediyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ KIRSALDA KAPALI YOLLARI AÇTI