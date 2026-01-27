Bursa Büyükşehir’den Misi’de kapsamlı dere ve çevre temizliği

Bursa Büyükşehir, Nilüfer’deki tarihi Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde yaklaşık 1 kilometrelik dere yatağında kapsamlı temizlik yaptı; 11 araç, 36 personel görev aldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:29
Misi Köyü’nün doğal ve tarihi dokusu korunuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihî ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Misi köyündeki dere yatağında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, halk arasında 'Misi Köyü' olarak bilinen ve 200 yıllık geçmişi bulunan Nilüfer ilçesindeki Gümüştepe Mahallesi'nde yapıldı.

Operasyonda toplam 11 araç ve 36 personel görev alırken, yaklaşık 1 kilometrelik dere yatağında biriken atıklar iş makineleriyle toplandı. Ekipler, dere çevresindeki yeşil alanları da titizlikle temizledi.

Toplanan atıklar, çevreye duyarlı bir uygulama kapsamında geri dönüşüm için ayrı ayrı tasnif edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürerek kente gelen misafirlerin gönül rahatlığıyla doğal ortamın keyfini çıkarabilmesini hedefliyor.

