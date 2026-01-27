Erzurum'da Umre Semineri | Dr. Sebahattin Erdoğan

Dr. Sebahattin Erdoğan, Şubat'ta 11-15 günlük umreye gidecek vatandaşlara ibadet uygulamaları, yolculuk, konaklama ve sağlık konularında bilgilendirme semineri verdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:08
Erzurum İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, Şubat ayında 11-15 günlük umreye gidecek vatandaşlar için İl Müftülüğü Konferans Salonunda umre uygulama esaslarına yönelik bilgilendirme semineri verdi.

Eğitim programı ve içerik

Eğitimler genellikle üç ana başlık altında toplanıyor.

İbadet Bilinci ve Umre Menasiki: İhrama girme, tavaf, sa’y ve tıraş olma gibi ibadetlerin rükünleri uygulamalı olarak gösteriliyor.

Yolculuk ve Konaklama: Havalimanı süreçleri, otel yerleşimleri, Mekke ve Medine’deki günlük yaşam kuralları hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

Sağlık ve Güvenlik: İklim koşullarına uyum, salgın hastalıklardan korunma ve temel sağlık kuralları hatırlatılıyor.

Yetkilinin değerlendirmesi

Seminerde konuşan İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, Umre sadece fiziksel bir yolculuk değil, bir "arınma ve tazelenme" yolculuğudur dedi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları