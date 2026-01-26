Battalgazi'de Rafadan Tayfa ile Unutulmaz Ara Tatil

Battalgazi'de Rafadan Tayfa Sahne Aldı

Battalgazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklara karne hediyesi olarak Grup Rafadan Sahne Gösterisi ve Konseri düzenlendi.

TRT Çocuk ekranlarının sevilen kahramanları Rafadan Tayfa, Battalgazi'de Malatyalı miniklerle buluştu. Çocuklar, televizyonda izledikleri Hayri, Kamil, Akın ve Mert karakterlerini canlı izleme fırsatı buldu. Etkinlik Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve ailelerin yoğun ilgisini çekti.

Kahkaha ve eğlence bir aradaydı

Gösteri boyunca Rafadan Tayfa ekibi; sevilen şarkıları, öğretici oyunları ve interaktif sahne performanslarıyla çocuklara keyifli anlar yaşattı. Sahnedeki karakterlere eşlik eden miniklerin neşesi etkinliğe renk kattı. Çocuklar sadece izlemekle kalmayıp şarkılara eşlik ederek oyunların aktif bir parçası oldu. Eğlencenin yanı sıra dostluk, yardımlaşma ve kültürel değerler üzerine anlamlı mesajlar da verildi.

Çocuklardan yoğun ilgi

Gösteri sonunda çocuklar, Rafadan Tayfa karakterleriyle fotoğraf çektirdi ve düzenlenen etkinlik için Battalgazi Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Televizyonda izledikleri kahramanlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan minikler, ara tatilde unutulmaz bir gün geçirdiklerini ifade etti.

