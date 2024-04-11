Battaniyeyi şimdiye kadar yanlış yıkıyormuşuz! Meğer böyle yıkanınca hem eskimiyor hem tertemiz oluyormuş

Yıkama talimatı: Battaniyelerde genellikle yıkama talimatları bulunur. Doğru yıkama yöntemini öğrenmek için etiket üzerindeki yıkama talimatlarına bakın.

Çamaşır makinenizin kapasitesi: Battaniyenizi yıkarken lütfen çamaşır makinenizin kapasitesini dikkate alın. Battaniyeler çamaşır makinenize uygun programda yıkanmalıdır.

Ilık su ile yumuşak deterjan kullanımı: Battaniyeyi yıkamak için yalnızca ılık su ve yumuşak deterjan kullanın. Çok sıcak su veya güçlü deterjanlar battaniyenin kumaşına zarar verebilir.





Hassas bir program seçin: Battaniyeler genel olarak hassas kumaşlardan yapıldığından, hassas veya elde yıkama programını seçmenizi öneririz. Bu, battaniyenin liflerini korur ve daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Çamaşır suyu: Battaniyeyi yıkarken çamaşır suyu ya da çamaşır suyu içeren kimyasallar kullanmayın. Bu tür maddeler battaniyenin rengini ve dokusunu etkileyebilir.

Kurutma: Battaniyenizi tamburda kurutmadan önce etiket üzerindeki talimatları okuyunuz. Etikette tamburda kurutma yazmıyorsa battaniyeyi havayla kurutabilir veya düz bir yüzeye asarak kurutabilirsiniz.

Battaniyenizi düzenli olarak yıkayarak hem temiz hem de hijyenik tutabilirisniz. Bu battaniyenizin ömrünü uzatacak, sağlıklı bir uyku ortamı sağlayacaktır. Yukarıdaki yöntemleri kullanarak battaniyenizi kolaylıkla temizleyebilir, uzun süre kullanabilirsiniz.