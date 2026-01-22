Başkan Güler: ORMEK'ler Meslek Öğretiyor, Sanatı Geliştiriyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediyenin Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) Altınordu şubesini ziyaret ederek kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya geldi. Ziyarette yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve kursların sosyal ve ekonomik katkılarına dikkat çekti.

Ziyaret ve çalışmaların değerlendirilmesi

Güler, kurslarda yürütülen uygulamaları takip edip kursiyerlerle sohbet etti. ORMEK’lerde 600’ün üzerinde branş ve konuda eğitim verildiğini hatırlatan Başkan, kursların hem meslek sahibi olma hem de geleneksel sanatların korunup geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Güler'in ifadeleri: "Burada kursiyerlerimiz hem meslek sahibi oluyor hem de geleneksel sanatlarımızı geliştiriyor, bizde onlara destek oluyoruz"

Destek ve teşekkür

Başkan Güler, her bir kursiyerle yakından ilgilendiklerini ve emeklerine teşekkür ettiklerini kaydetti. "Emeklerinin değer kazanması için biz onlara destek oluyoruz" mesajını yineleyen Güler, hocaları ve kursiyerleri tebrik ederek ORMEK çalışmaları için desteğin süreceğini vurguladı.

Sonuç: ORMEK şubeleri, Ordu'da hem mesleki eğitim hem de kültürel mirasın yaşatılması bakımından önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER, BELEDİYENİN MESLEK VE SANAT EĞİTİMİ KURSLARINA (ORMEK) VERDİKLERİ ÖNEME DİKKAT ÇEKEREK, "BURADA KURSİYERLERİMİZ HEM MESLEK SAHİBİ OLUYOR HEM DE GELENEKSEL SANATLARIMIZI GELİŞTİRİYOR, BİZDE ONLARA DESTEK OLUYORUZ" DEDİ.