Başkan Güler: ORMEK'ler Meslek Öğretiyor, Sanatı Geliştiriyor

Dr. Mehmet Hilmi Güler, ORMEK Altınordu şubesini ziyaret ederek 600'ün üzerindeki branşla kursiyerlere meslek ve sanat eğitimi verdiklerini ve destek sunduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:41
Başkan Güler: ORMEK'ler Meslek Öğretiyor, Sanatı Geliştiriyor

Başkan Güler: ORMEK'ler Meslek Öğretiyor, Sanatı Geliştiriyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediyenin Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) Altınordu şubesini ziyaret ederek kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya geldi. Ziyarette yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve kursların sosyal ve ekonomik katkılarına dikkat çekti.

Ziyaret ve çalışmaların değerlendirilmesi

Güler, kurslarda yürütülen uygulamaları takip edip kursiyerlerle sohbet etti. ORMEK’lerde 600’ün üzerinde branş ve konuda eğitim verildiğini hatırlatan Başkan, kursların hem meslek sahibi olma hem de geleneksel sanatların korunup geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Güler'in ifadeleri: "Burada kursiyerlerimiz hem meslek sahibi oluyor hem de geleneksel sanatlarımızı geliştiriyor, bizde onlara destek oluyoruz"

Destek ve teşekkür

Başkan Güler, her bir kursiyerle yakından ilgilendiklerini ve emeklerine teşekkür ettiklerini kaydetti. "Emeklerinin değer kazanması için biz onlara destek oluyoruz" mesajını yineleyen Güler, hocaları ve kursiyerleri tebrik ederek ORMEK çalışmaları için desteğin süreceğini vurguladı.

Sonuç: ORMEK şubeleri, Ordu'da hem mesleki eğitim hem de kültürel mirasın yaşatılması bakımından önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER, BELEDİYENİN MESLEK VE SANAT EĞİTİMİ...

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER, BELEDİYENİN MESLEK VE SANAT EĞİTİMİ KURSLARINA (ORMEK) VERDİKLERİ ÖNEME DİKKAT ÇEKEREK, "BURADA KURSİYERLERİMİZ HEM MESLEK SAHİBİ OLUYOR HEM DE GELENEKSEL SANATLARIMIZI GELİŞTİRİYOR, BİZDE ONLARA DESTEK OLUYORUZ" DEDİ.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER, EMEĞİN VE YETENEĞİN SANATA DÖNÜŞTÜĞÜ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı — KOBİ'lere E‑Ticaret ve Dijitalleşme Desteği
2
Osmangazi Belediyesi'nden Türk Bayrağına Güçlü Tepki
3
Sinop’ta En Güzel Cami Bahçeleri Seçilecek
4
Gaziantep Büyükşehir 2026 Karla Mücadelede Teyakkuzda
5
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Karşıyaka Semt Pazarında
6
Bingöl'e Kuvvetli Kar Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge'den İkaz
7
Yıldırım Belediyesi'nden Yeni Evlenenlere Ücretsiz Nikah Salonu Desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları