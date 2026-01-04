Bayburt’ta Kar ve Tipi Sonrası 44 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
Bayburt’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 44 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Çalışma Detayları
Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri sahada yoğun çaba gösterdi. Çalışmalarda 35 iş makinesi ve 50 personel görev aldı.
Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan operasyonda ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız mesai yaptı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda 44 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.
