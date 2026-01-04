DOLAR
Bayburt’ta Kar ve Tipi Sonrası 44 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Bayburt’ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 44 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin 35 iş makinesi ve 50 personelle yürüttüğü çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:10
Bayburt’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 44 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışma Detayları

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri sahada yoğun çaba gösterdi. Çalışmalarda 35 iş makinesi ve 50 personel görev aldı.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan operasyonda ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız mesai yaptı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 44 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

