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Bebek bezi, pizza, sabun indirimi başladı! Tarım Kredi Market 5 Mayıs aktüel ürünler

Tarım Kredi Kooperatifi, geçtiğimiz günlerde Mayıs ayına özel olarak hazırladığı indirim listesini yeniden güncelledi.

Yayın Tarihi: 05.05.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 12:30
Bebek bezi, pizza, sabun indirimi başladı! Tarım Kredi Market 5 Mayıs aktüel ürünler

27 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arası için özel yeni indirimli ürün listesi hazırlayan Tarım Kredi Kooperatif Marketi, bu listeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte Tarım Kredi'nin o listesi;

Tarım Kredi Kooperatifi 27 Nisan ile 3 Mayıs 2024

Tarım Kredi Kooperatifi 27 Nisan ile 3 Mayıs 2024

Tarım Kredi Kooperatifi 27 Nisan ile 3 Mayıs 2024

Tarım Kredi Kooperatifi 27 Nisan ile 3 Mayıs 2024

Tarım Kredi Kooperatifi 27 Nisan ile 3 Mayıs 2024

Tarım Kredi Kooperatifi 27 Nisan ile 3 Mayıs 2024

Tarım Kredi Kooperatifi 27 Nisan ile 3 Mayıs 2024

Tarım Kredi Kooperatifi 27 Nisan ile 3 Mayıs 2024

Tarım Kredi Kooperatifi 27 Nisan ile 3 Mayıs 2024

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