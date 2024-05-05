Bebek bezi, pizza, sabun indirimi başladı! Tarım Kredi Market 5 Mayıs aktüel ürünler

27 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arası için özel yeni indirimli ürün listesi hazırlayan Tarım Kredi Kooperatif Marketi, bu listeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte Tarım Kredi'nin o listesi;
27 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arası için özel yeni indirimli ürün listesi hazırlayan Tarım Kredi Kooperatif Marketi, bu listeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte Tarım Kredi'nin o listesi;
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