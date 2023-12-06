Belediyeler yeni memurlarını arıyor! Başvurular açıldı: Bu şehirlerde yaşayanlara memur olma fırsatı

Belediyelerde memur olmak isteyenlere özel fırsat sunulurken 157 zabıta ve itfaiye eri alımları için başvurular başladı. Belediyeler tarafından yapılacak alımlar üzerine tüm şartlar ve detaylar haberimizde.

Belediyeler yeni memurlarını arıyor! Başvurular açıldı: Bu şehirlerde yaşayanlara memur olma fırsatı
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Belediyelerde memur alımı için başvurular başlarken 6 belediyesi bünyesinde 157 kişilik açık oluştu. Belediyelere göre kontenjan dağılımı ve gerekli şartlar...

MEMUR ALIM ŞARTLARI

-Erkekler 167 cm kadınlar 160 cm boyundan kısa olmaması

-Son başvuru tarihiyle beraber 30 yaşından büyük olmamak

-B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Zabıta personel alım

KONTENJAN DAĞILIMI

Muğla Büyükşehir Belediyesi 75 kişilik kadro üzerinden önlisans ve lisans mezunu olarak 15 itfaiye eri ve 60 polis memur alımının yapılacağı duyuruldu. 2022 yılında yapılan KPSS P94, P93 puan türünden en az 50 ya da 60 puan almış olmak.

Şehitkamil Belediyesi 35 memur alımı için ön lisans mezunu 35 zabıta memuru, lisans mezunu olarak 10 personel alımı yapılırken KPSS'den en az 50 puan alımına bakılıyor.

Kadıköy Belediyesi 12 memur alımı için 3 Ön Lisans Mezunu, 9 Lisans mezunu üzerinden alım yapılırken 2022 KPSS'den en az 70 puan alınması gerekir. 

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