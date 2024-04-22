Belediyeye 18-50 yaş arası personel alımı! KPSS ve sınav şartı aranmayacak

Burdur Belediyesi işçi alımı ilanı yayınladı. İŞKUR'un kamuya yaptığı duyurular çerçevesinde 18 Nisan 2024 tarihli duyuruya göre belediyedeki açığın kapatılması için 5 ayrı bölgede memur alımı gerçekleştirilecek. Bu konuda kontenjanların nasıl tahsis edildiğini ve hangi şartların geçerli olduğunu sizlerle paylaşıyoruz.

Hangi mesleklere işçi alınacak?

Burdur Belediyesi, memur alımı çerçevesinde geçici statüde toplam 67 memur alımı yapacak. Bu nedenle işe alımı Beden İşçisi ( Genel ) kadrosunda alınmakla birlikte;

Kamyonun arka kısmındaki çöpleri toplamak için 10 kişi çalıştırılacağı için erkek çalışanlar,

10 işçi inşaat işi yapacak, sıcak asfalt dökecek ve kendinden kilitlenen döşeme yapacak,

Park ve bahçelerin geliştirilmesi ve yeşillendirilmesinde 25 kadın/erkek çalışan çalışacak,

Garson ve garsonluk tecrübesine sahip 20 çalışan,

2 kişilik engelli personeli alımı yapılacaktır.





Başvuru koşulları ne olacak?

Burdur Belediyesi'ne işçi alımlarında adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Sivil haklardan mahrum olmaması,

Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması,

Engelli adaylar için %40 engelli olduğunu teyit eden raporun bulunması,

En az ilkokul mezunu olması,

18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşını aşmamış olması gerekmektedir.

Ne zaman ve nasıl başvurulur?

İŞKUR'un kamuya duyuru bölümünde yayımlanan duyuruya göre Burdur'da işçi alımına ilişkin kayıt süreci başladı. Bu kapsamda adayların en geç 4 gün içinde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru tarihi: 18 - 22 Nisan 2024

Kayıt adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx